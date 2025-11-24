影／吳怡農稱輝達落腳台北不能算政績 李四川反問：不是嗎？

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
輝達落腳北士科T17、T18，壯闊台灣理事長吳怡農表示，市府直到最後才介入協助，不能算政績，市長蔣萬安則表示，克服很多困難，未正面回擊。記者洪子凱／攝影
輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽已簽解約協議書、土地也已還北市府。不過有意參選台北市長、壯闊台灣理事長吳怡農表示，市府直到最後才介入協助，不能算政績。副市長李四川被問到反問媒體，「難道不是嗎？市民會有評斷」。

吳怡農今天接受廣播專訪，談及蔣市府上任以來表現，他直言還有很多需要檢討的地方，更舉例近日輝達案，他表示，市府拖到最後，才積極投入解決問題，輝達的狀況應該不是蔣萬安選舉的政績，引發熱議。

蔣萬安今天出席道安會報表示，他與李四川所有局處首長，這段期間都全力爭取輝達落腳台北市，克服很多困難，今天也順利完成塗銷登記，T17、18已正式回歸到市府手上，接下來會加速輝達相關審議，盼能在農曆年前簽約完成。

李四川強調，整個過程都沒有浪費時間。媒體追問是否覺得輝達是政績，李淡然反問，「你說不是嗎？」是不是政績就讓市民去評斷。

李四川強調，整個過程都沒有浪費時間，是不是政績民眾自有評斷。記者洪子凱／攝影
