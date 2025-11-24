「票投蔣萬安就是支持鄭麗文」 洪健益貼海報批蔣：不敢吭聲

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
洪健益在大樓外牆貼出，國民黨主席鄭麗文及台北市長蔣萬安照片，背景更貼上中國大陸的天安門。圖／台北市議員洪健益提供
洪健益在大樓外牆貼出，國民黨主席鄭麗文及台北市長蔣萬安照片，背景更貼上中國大陸的天安門。圖／台北市議員洪健益提供

國民黨主席鄭麗文上任後，多次活動或發言備受爭議，民進黨北市議員洪健益今天在臉書發文，在松山信義區大樓外牆貼出「票投蔣萬安就是支持鄭麗文」，他說，鄭上任後明顯「親共急統」，身為台北市長的蔣萬安不敢說，尤其雙城論壇是統戰平台，更是不敢吭聲。

洪健益貼出「票投蔣萬安就是支持鄭麗文」海報在松山信義區的一處大樓外牆，他說，這不是挑釁，而是看不慣中國的統戰動作越來越直接。國民黨主席鄭麗文上任後，對兩岸議題頻繁動作，明顯朝向「親共急統」的路線狂奔。

他說，從中國端出美化共諜吳石的「沈默的榮耀」；到王滬寧下令要求統戰系統「學習吳石精神」，鄭麗文卻立刻出席紀念活動，簡直就是中國統戰的宣傳大使，這樣的訊號讓許多愛護台灣、疼惜台灣的支持者表示深深擔憂。

洪健益說，在中國統戰逼近台北，身為台北市議員，不能視而不見。尤其最讓人更憂心的是，面對這些議題蔣萬安卻保持絕對低調，雙城論壇是統戰平台，蔣不敢說；鄭麗文親共急統，蔣也不敢吭聲。

他說，沉默不等於支持，但在這樣的時刻，沉默就是默許。因此，在支持者建議掛起這面看板，不是要貼標籤，而是希望提醒，鄭麗文掌舵的國民黨，全面迎合中國統戰；蔣萬安若持續沉默就是一丘之貉。

鄭麗文 統戰 蔣萬安

