吳怡農臉書「支持我參選台北市長！」 曝黨內問題：流量不等於支持

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
表態有意願參選明年台北市長，壯闊台灣理事長吳怡農今在臉書發文，盼民眾支持他選台北市長。報系資料照

表態有意願參選明年台北市長，壯闊台灣理事長吳怡農今在臉書發文，強調自己具有三個特點包含看見台北市問題、重現「小英成績」、持續學習強化社會對話等，雖讓民眾對他有疑慮，但他得票是中山、松山綠營立委候選人的最高紀錄，證明流量不等於支持，選舉也不是靠感覺，會繼續與社會對話，用科學數據證明給選對會。

吳怡農表示，面對AI即將帶來的失業潮、以及下一代的就業不確定，北市應該積極佈局，特別是孩子的教育。然而，現在北市府沒有準備，黨內也沒有人選提出政策討論，而國去他曾在跨國企業工作、創辦 NGO、或推動國際合作，都可以讓市民看到不同以往的創新跟理性路線。

吳怡農也強調，2023年補選結果讓大家對他有疑慮，但事情證明「艱困選區」操作政治對立無益，反倒是政策交鋒可以獲得肯定，當時的數據也顯示支持度領先，輸在中山區的投票率比松山區低了 10％，表示我與支持者以及媒體人溝通不足，導致大家以為沒有機會沒有出來投票。

吳怡農說，過去兩次選舉，在中山和松山獲得支持，都是綠營立委候選人的最高紀錄，接下一年，會透過面對面的對話，把溝通工作做得更好，且過去前總統蔡英文在台北獲得兩次過半的得票，證明台北並不是無法撼動。

吳怡農說，選舉不能靠感覺，流量不等於支持，操盤手預測也常常與民意脫節，這是大罷免結果不如預期讓他所學到，面對北市選戰，會持續與社會對話，盡可能地擴大支持，同時衝刺民調，提供選對會徵召提名的科學依據。

