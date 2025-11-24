快訊

綠營彰化縣長黨內初選4人競爭白熱化 總統到彰化通知2女將引臆測

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
賴清德總統近日到彰化縣溪州鄉，立法委員陳素月、黃秀芳緊隨在側。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統本月21日到彰化縣溪州鄉宣導公地放領政策，行程相當低調，據了解，民意代表方面僅通知立法委員陳素月、黃秀芳，下屆縣長黨內初選有4人，彰化市長林世賢、前市長邱建富未被通知。林世賢、邱建富今表示，那是中央政策，能接受中央沒找他們到場。

彰化縣下屆縣長民進黨內初選競爭激烈，總統兼黨主席賴清德下鄉宣導公地放領政策，陳素月和黃秀芳隨行在側，出現在各大媒體的畫面引起地方物議。知情人士指出，總統行程低調，民代方面中央只通知陳素月、黃秀芳出席，沒讓其它黨籍民代知道，大家都是「聽到風聲」趕去，黨內初選民調在即，陳素月、黃秀芳曝光率獲提高，態勢不言可喻。

林世賢說，公地放領是中央政策、公共議題、立委權限，他不是在地公所又時值市民代表會開會期間，雖知道總統來的訊息，但非選舉造勢且無關他的權責，所以他沒出席。

邱建富坦言未被通知，但也強調公地放領是中央政策、內政部是立委的監督單位，他沒被通知很自然。

林世賢認為曾任縣議員，現任彰化市長，兼有民代與行政的雙重經驗，一如前縣長卓伯源歷任縣議員、立法委員、副縣長，現任縣長王惠美歷任縣議員、鹿港鎮長、立法委員，都是擁有民代與行政的經驗投入縣長選舉贏得選民認可；林世賢

說，相信選民會優先考慮有行政實務經驗的人。

邱建富表示，擔任彰化市長期間穿梭全縣各宮廟和人民團體，致力推動宗教文化交流與聯誼，讓他具備全縣知名度、最強組織能力、經營宮廟、人民團體友誼和行政實務等五大優勢，不僅是黨內初選也是全縣縣長選舉的最佳人選。

林世賢 公地放領

