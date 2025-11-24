影／藍2028非燕子出戰而是漢子再戰？ 廖偉翔急喊：不用過度解讀

美麗島電子報董事長吳子嘉推測國民黨2028年將由新北市長侯友宜出戰總統，而非外界原先看好的台中市長盧秀燕。國民黨立委廖偉翔認為，2028年還有很長一段時間，現在任何推估都言之過早，大家對觀察性評論不用過度解讀，現階段人民最關心的還是執政黨如何解決國家重大問題。

吳子嘉昨天在網路節目「下班瀚你聊」接受專訪時分析2028年總統選戰，直言「不可能排除」新北市長侯友宜。他指出，立法院長韓國瑜曾說「選總統一定要台灣人選才會上」，而韓是外省人，保證不會選2028；台中市長盧秀燕，又因為豬瘟重傷；台北市長蔣萬安也不會去冒險。最後剩下國民黨主席鄭麗文及侯友宜，但鄭麗文民調「一比就掛了」，最後剩由本省人的侯友宜出戰就很有可能。

被視為盧秀燕子弟兵的台中市立委廖偉翔表示，對各界觀點都保持尊重，但距離2028年還有很長一段時間，現在做任何人選推估都太早了，而目前盧秀燕也正專注市政，對市民負責，況且國人現階段最關心的也不是由哪一位政治人物代表政黨競選總統，而是執政黨是否能解決國家面臨的重大問題，例如能源轉型、國家安全、居住正義、貧富差距等，這些也是他在立委崗位上關心的重點，至於2028年總統候選人，相信各政黨都會按照自己的時程和機制來處理，所以目前外界的討論都屬於觀察性的評論，呼籲大家不用做過度解讀。