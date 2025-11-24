快訊

好市多黑五攻略！家電買「這台」最狂現省27000 老會員憑2物領免費熟食

八點檔「好運來」女演員車禍遭撞飛！傷勢曝光劇組換人演

正式分手了！輝達落腳北士科 李四川曝今與新壽簽解約塗銷土地

影／藍2028非燕子出戰而是漢子再戰？ 廖偉翔急喊：不用過度解讀

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委廖偉翔。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委廖偉翔。圖／聯合報系資料照片

美麗島電子報董事長吳子嘉推測國民黨2028年將由新北市長侯友宜出戰總統，而非外界原先看好的台中市長盧秀燕。國民黨立委廖偉翔認為，2028年還有很長一段時間，現在任何推估都言之過早，大家對觀察性評論不用過度解讀，現階段人民最關心的還是執政黨如何解決國家重大問題。

吳子嘉昨天在網路節目「下班瀚你聊」接受專訪時分析2028年總統選戰，直言「不可能排除」新北市長侯友宜。他指出，立法院長韓國瑜曾說「選總統一定要台灣人選才會上」，而韓是外省人，保證不會選2028；台中市長盧秀燕，又因為豬瘟重傷；台北市長蔣萬安也不會去冒險。最後剩下國民黨主席鄭麗文及侯友宜，但鄭麗文民調「一比就掛了」，最後剩由本省人的侯友宜出戰就很有可能。

被視為盧秀燕子弟兵的台中市立委廖偉翔表示，對各界觀點都保持尊重，但距離2028年還有很長一段時間，現在做任何人選推估都太早了，而目前盧秀燕也正專注市政，對市民負責，況且國人現階段最關心的也不是由哪一位政治人物代表政黨競選總統，而是執政黨是否能解決國家面臨的重大問題，例如能源轉型、國家安全、居住正義、貧富差距等，這些也是他在立委崗位上關心的重點，至於2028年總統候選人，相信各政黨都會按照自己的時程和機制來處理，所以目前外界的討論都屬於觀察性的評論，呼籲大家不用做過度解讀。

侯友宜

延伸閱讀

陸配參政、入籍縮短案 盧秀燕：非中華民國國籍不應該服務公職

政院版財劃法本周攻防 侯友宜：中央應公布分配數字充分討論

出身雲林海口鄭麗文返鄉 海口人熱情全開擁抱親友

鄭麗文嘉義參香受熱烈簇擁 未鬆口縣市長布局：純參拜行程

相關新聞

影／藍2028非燕子出戰而是漢子再戰？ 廖偉翔急喊：不用過度解讀

美麗島電子報董事長吳子嘉推測國民黨2028年將由新北市長侯友宜出戰總統，而非外界原先看好的台中市長盧秀燕。國民黨立委廖偉...

「由藍轉綠」投入民進黨議員初選 高揚凱批：藍白合假議題、喊口號

2026縣市長、議員選舉倒數一年，不少新人已提前起跑備戰，「由藍轉綠」大安文山區議員擬參選人高揚凱今成立後援會，被問到過...

天龍國這2事應做好...評蔣萬安 吳怡農：治理不能憑感覺

2026北市長選戰，民進黨唯一登記爭取參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天表示，如果他2026當選台北市長，會有兩件事做得...

誰戰蔣萬安？ 吳怡農舉蔡英文、柯文哲票數1句話點黨的問題

民進黨2026誰戰蔣萬安？民進黨選對會最快明年一月初就可能提人選。對於立委王世堅稱北市長蔣萬安95％連任，登記參選的壯闊...

拚贏2026...吳怡農稱蔣萬安「nice guy」曝2人最大不同

距離2026還有一年多，誰戰北市長蔣萬安？民進黨唯一登記的北市長爭取參選人吳怡農今接受專訪，提到蔣萬安，吳說，蔣萬安是一...

南投縣長選舉 綠勸進林靜儀扮奇兵

南投縣被民進黨列為一級艱困選區，國民黨縣長許淑華施政能見度高，聲勢穩固，綠營至今人選難產。地方點名衛福部次長林靜儀可能披...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。