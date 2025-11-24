「由藍轉綠」投入民進黨議員初選 高揚凱批：藍白合假議題、喊口號

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨市議員鍾佩玲今也到場支持高揚凱，盼高能順利通過初選。記者洪子凱／攝影
民進黨市議員鍾佩玲今也到場支持高揚凱，盼高能順利通過初選。記者洪子凱／攝影

2026縣市長、議員選舉倒數一年，不少新人已提前起跑備戰，「由藍轉綠」大安文山區議員擬參選人高揚凱今成立後援會，被問到過去有藍營背景及北市喊出議員「藍白合」會不會有衝擊，高直言，國民黨提名很保守，若還要算民眾黨席次恐怕藍議員、新人都無法接受，「是假議題，口號喊一喊而已」。

高揚凱2022年曾代表國民黨參選大安文山區市議員，卻遺憾成為落選頭，如今改批綠袍捲土重來，將參加民進黨初選爭取提名，今天也在景美集應廟活動中心，成立十五份及高氏宗親後援會，民進黨市議員鍾佩玲今也到場支持，現場約150多人，會場約座8、9分滿，場面熱鬧。

高揚凱表示，家族已在景美地區經營多年，上次賴清德總統也有到景美十五份福興宮參拜，也很感謝包含高氏宗親、十五分後援會出力，雖然大安文山過去一直被視為深藍選區，但其實本土派支持者也越來越多，他認為只要願意改變路線，都不會晚，就像他自己一樣。

面對北市議員選舉「藍白合」是否擔心也會衝擊到自己，高揚凱直言，藍白合一直都是假議題，以大安文山為例，過去國民黨都只願意提名8席，即便是優勢選區也不願意多提名一席來分票，現任議員張志豪也是掛民眾黨籍，不可能算在藍營提名席次當中，所謂藍白合只是分票，單純喊一喊營造團結氣氛，私底下根本沒辦法運作成功。

高揚凱也說，現階段就是把事情做好，把自己優勢全部發揮出來，才是最重要的，他也盼北市母雞人選能夠盡早出爐，畢竟台北市選情比新北更加緊張，早點布局，才對於整體選戰更有幫助。

高揚凱今在景美集應廟活動中心，成立十五份及高氏宗親後援會，民進黨市議員鍾佩玲今也到場支持，現場約150多人，會場約座8、9分滿，場面熱鬧。記者洪子凱／攝影
高揚凱今在景美集應廟活動中心，成立十五份及高氏宗親後援會，民進黨市議員鍾佩玲今也到場支持，現場約150多人，會場約座8、9分滿，場面熱鬧。記者洪子凱／攝影
「由藍轉綠」大安文山區議員擬參選人高揚凱今成立後援會。記者洪子凱／攝影
「由藍轉綠」大安文山區議員擬參選人高揚凱今成立後援會。記者洪子凱／攝影
高揚凱表示，家族已在景美地區經營多年，現階段就是把事情做好，把自己優勢全部發揮出來，才是最重要的。記者洪子凱／攝影
高揚凱表示，家族已在景美地區經營多年，現階段就是把事情做好，把自己優勢全部發揮出來，才是最重要的。記者洪子凱／攝影

議員 藍白合 北市

