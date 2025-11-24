天龍國這2事應做好...評蔣萬安 吳怡農：治理不能憑感覺

2026北市長選戰，民進黨唯一登記爭取參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天表示，如果他2026當選台北市長，會有兩件事做得比蔣萬安好，第一是因應科技AI化的衝擊因應，須將社會安全網做更扎實；第二是對下一代的教育與投資。

「我是學經濟，看台北市治理不能憑感覺」、「我所帶領的市府會更有衝勁，不是辦個活動記者會、喊個口號。」吳怡農也說，他認為輝達當然還有很多可以檢討的地方，因為到最後，市府才積極投入解決問題，「輝達應該不是蔣萬安選舉的政績。」

吳怡農說，施政應該要回到數據、科學數據，以台北市一般每個家庭可用收入平均每月中位數約10至11萬，這數據代表約一半家庭可支付的每月資金不到10萬，甚至有五分之一家庭可支配所得僅4萬8，代表台北市現在是一個大家住不起的地方。

他舉目前台北市的居住保障、還有托育托幼為例，一般來說市民朋友光工作、孩子就忙翻，但蔣政府應該在這兩大施政應該要非常具體，包括居住保障必須提供更多社宅，但從台北市4千人去抽一百多個單位，就代表社宅蓋得不夠，至於要做大量社宅，台北市的都市計畫就要重盤不可能在僅剩的空間擠出足夠的量，還有台北市的天際線有多久沒有變化。

另外，吳怡農也提出他要做的第二件事，就是下一代的教育與投資，現在連家長都不知道自己5年後的工作是什麼樣子，所以我們的孩子、第一線的教育制度，就需要做好完善準備、針對AI化的未來要先做好準備。甚至面臨實際問題，很多台北市民等托嬰、托育等不到，這是量的問題，也要提供托育人員的薪資待遇；還有小學的課後補充，讓孩子可以接觸更多活動，藝術才藝等提高學習能力及適應能力。

曾在2020立委選舉對戰蔣萬安的吳怡農，2026再度爭取挑戰蔣萬安，吳怡農接受周玉蔻專訪，提到蔣萬安長三年的市長施政，吳舉他在舊金山、洛杉磯已經看到無人駕駛的計程車Waymo，這對全世界的通勤習慣將受相當大衝擊，他舉台灣為例，光計程車司機就有十萬多人、代表有十萬個家庭，但因應科技的AI化政府社會安全網應該要做更扎實。

至於能否打敗蔣萬安？吳怡農說，這場選舉不是演講比賽，是要拿出工作成績。