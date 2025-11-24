誰戰蔣萬安？ 吳怡農舉蔡英文、柯文哲票數1句話點黨的問題

民進黨2026誰戰蔣萬安？民進黨選對會最快明年一月初就可能提人選。對於立委王世堅稱北市長蔣萬安95％連任，登記參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農舉大罷免、前總統蔡英文、前市長柯文哲為例，暗指黨內現在面臨的危機，直言「傳統的政黨其實無意中、這麼多年下來，已經與社會大眾有一些脫鉤了。」

吳怡農今天接受媒體人周玉蔻專訪，吳說，2016、2020年總統大選，台北市在那兩次大選，過半支持前總統蔡英文，市民喜歡蔡的理性論述、代表的國際能見度、帶來的兩岸穩定，他可以跟小英總統學習；還有前市長柯文哲第一任得票高達57%，所以台北市的選民結構不是一或零，而且他跟蔣萬安選過，從之前的經驗，可以知道學到了什麼？哪裡成功？

還有吳也提到2023年與立委王鴻微補選那一仗，他僅輸5千多票，當時外界稱他「佛系」打法，吳說，他不認同外界佛系的評論，甚至認為大家分析錯誤，他直言，黨內操盤手不願意去看清楚台北市的選民結構，因為當時他差一點贏。

吳怡農也舉大罷免的例子，大罷免結果催出6成投票率，不同意大於同意票，這個與黨內判斷差多少？當時判斷可以罷免掉十幾席，投票前當時已有很多操盤手在面試候選人，所以他認為，「傳統的政黨其實無意中，這麼多年下來，已經與我們的社會大眾有一些脫鉤了」，這是所有政黨面臨的危機。

吳怡農以2023與王鴻薇補選那一戰為例，依照當年媒體人的說法，他當年選舉應該沒機會、應該是炮灰、應該是大敗，但其實他一直是領先，不過他坦言自己有做錯一件事，就是沒有提早讓媒體人、名嘴了解「我在中山松山選區訴求必須是理性，避免挑起藍綠對抗仇恨」，因選區基本盤是藍大於綠，這是他要面對的現實。

他說，正因當時有這麼多人攻擊跟看衰，導致影響支持者的投票率，當時投完票後，發現支持者多的中山區投票率低於松山區投票率低於10%，很少看到有這樣的投票率差距，可以差到7、8千票，因為媒體界等的攻擊，影響到最後支持者的投票意願。

「我並非僅佛系打法，他不是沒有挑戰對手，只是沒有攻擊、汙辱對手，但是絕對挑戰對手的立場與政見。」吳說，大家的誤會，當年好像他出來補選的選舉過程，大家不知道他在做什麼？只是希望選舉回歸理系的討論。

由於吳怡農的第一關還是在民進黨要不要提名他？對於選對會是否已被徐國勇、邱義仁約談？吳說，他當然與選對會兩位召集人及一些委員事先都有表達過， 不過登記之後是否有面試過？吳僅表示，正式的就是遞交意願書，「現在就是看我的社會支持度。」

周玉蔻追問，如果民進黨沒有提名，會不會脫黨參選？吳說，如果他的民調不如被提名人，最後沒有競爭力，當然支持第一名的人，「我必須明確講，我的民調沒有競爭力，我憑什麼選下去，如果我不是最強的人，我當然全力支持那個最強的人。」他相信黨內制度，透過黨內的公平競爭、黨內友誼賽，會選出一個最好的先發球員。

吳怡農說，他是台北市民最需要的候選人，不是官位最高的大咖、最會吵架，最綠的？「我不是，不過我是多數台北市民可以期待的。」如果黨在乎擴大民進黨的社會支持度，非僅是綠營基本盤，大家的目標就會是一致，因為現在社會大眾是看人、不看黨。