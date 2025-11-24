拚贏2026...吳怡農稱蔣萬安「nice guy」曝2人最大不同

距離2026還有一年多，誰戰北市長蔣萬安？民進黨唯一登記的北市長爭取參選人吳怡農今接受專訪，提到蔣萬安，吳說，蔣萬安是一個「nice guy」，他對蔣人格沒有任何意見與批評，但他會出來挑戰參選，是因為台北市一個「nice guy」還不夠。

吳怡農強調，他表態爭取參選北市長，是希望到台北市政府為市民解決問題的人，也不會是一個等做四年安全下莊，連任之後再朝下一個政治目標(大選)邁向的政治人物。

對於能打敗蔣萬安？吳怡農說，這場2026的選舉不是演講比賽，是要要拿出工作成績，但目前看到蔣市府這三年的表現，吳說，他認為輝達當然還有很多可以檢討的地方，因為到最後，市府才積極投入解決問題，輝達的狀況應該不是蔣萬安選舉的政績。

吳怡農今天接受媒體人周玉蔻廣播專訪，對於登記參選後有許多黨內同志唱衰、羞辱、稱根本不會贏？吳怡農說，他是帶著開心、喜悅的心情表態參選，並且會跟大家說明為什麼選？要怎麼贏？如果怕人家唱衰、攻擊、批評，他根本不需要出來選舉，尤其現在距離大選還有1年時間，他也要跟大家報告他的主張是什麼？可以爭取到大家信任，他也會將現在這個過程，視為是類初選來面對。

吳怡農說，台北市的進步不可以再等，台北市是充滿優勢的首都，包括台北市的能見度等，但長期以來，台北市變得被動消極，或許是蔣萬安希望安全下莊，少做少錯，少說少錯。