南投縣長選舉 綠勸進林靜儀扮奇兵

聯合報／ 記者賴香珊江良誠趙容萱／南投報導

南投縣被民進黨列為一級艱困選區，國民黨縣長許淑華施政能見度高，聲勢穩固，綠營至今人選難產。地方點名衛福部次長林靜儀可能披掛上陣，認為派「奇兵」出戰，可望牽制許淑華選情與地方布局，帶動綠營基層士氣。

對此，林靜儀回應，目前專注衛福部業務，尚未接獲黨中央徵詢，強調「一切以黨的整體布局為優先」。

南投自2005年民進黨縣長林宗男連任失利後，除2023年立委第2選區補選蔡培慧險勝外，縣長、立委都由藍營擔任，被視為綠營最艱困地區之一。許淑華上任縣長後，推動觀光產業、垃圾治理、長者健保補助等政策，保持高度曝光，加上草屯鎮長補選及罷免戰役皆大獲全勝，國民黨普遍認為她連任無虞，她也深具信心，去年就在國民黨黨慶就喊出要拿下全縣13鄉鎮市，讓鄉鎮市長選舉一片藍海。

綠營方面，最具聲量的在地人選包括不分區立委羅美玲、前立委蔡培慧與魚池前鄉長陳錦倫，但3人意願均不高。羅美玲具新住民背景、組織扎實，被視為最強人選；蔡培慧深耕多年，但多次征戰耗費心力；陳錦倫風評佳，但考量夫妻皆投入政治，已明確婉拒。

縣長人選陷入僵局，黨內與地方出現「勸進林靜儀」聲音。地方人士分析，林出身鹿谷、幼時住草屯，曾返鄉經營第2選區時累積一定地方連結；「敢戰、直言」風格與爆發力鮮明，若披掛出征，可望牽制許淑華「母雞帶小雞」效應，若與羅美玲系統搭配，形成更具組織量能戰線，提升綠營士氣。

民進黨南投縣黨部表示，南投確實艱困，若能提出具戰力與話題性候選人，才能避免地方選舉全面傾藍。

國民黨地方人士認為，許淑華施政成績明確，基層支持度高，民進黨恐難撼動藍營基本盤。但若林靜儀攜手羅美玲系統，仍可能牽制藍營火力、增加綠營議員與鄉鎮市長布局空間。

