鄭麗文擁抱張嘉郡 喊雲林世代接棒

國民黨主席鄭麗文昨回故鄉雲林，雖先前黨主席選戰未獲「張家」支持，但她說國民黨沒有分裂本錢，更擁著縣長張麗善、表態投入雲林縣長選舉的立委張嘉郡說，「真心期待順利世代接棒」，「女人當家，雲林一定安全、安定、安心，所以大家安啦」。針對二○二六選舉黨內提名辦法，鄭麗文表示，預定本周三提出討論。

鄭麗文昨下午參拜嘉義縣新港奉天宮，廟方安排閉門寒暄，據了解，奉天宮董事長何達煌、民雄鄉長林于玲等與會者提及明年雲林選舉「應該會贏」，期盼嘉義縣「也能拿回執政」，鄭回應「會的」。

林于玲會後表示，鄭麗文未談選舉細節，但鄭肯定兼任嘉縣 黨部主委的立委王育敏長期耕耘，也提到若有合適人選，藍白合作也不是不行，地方仍以團結擴大支持為目標。