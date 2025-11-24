聽新聞
鄭麗文擁抱張嘉郡 喊雲林世代接棒

聯合報／ 記者蔡維斌李宗祐／連線報導
國民黨主席鄭麗文（前排左二）昨回故鄉雲林口湖鄉，她的阿姨、舅舅專程趕來與她會面，一見面就熱情擁抱。記者蔡維斌／攝影
國民黨主席鄭麗文昨回故鄉雲林，雖先前黨主席選戰未獲「張家」支持，但她說國民黨沒有分裂本錢，更擁著縣長張麗善、表態投入雲林縣長選舉的立委張嘉郡說，「真心期待順利世代接棒」，「女人當家，雲林一定安全、安定、安心，所以大家安啦」。針對二○二六選舉黨內提名辦法，鄭麗文表示，預定本周三提出討論。

鄭麗文昨下午參拜嘉義縣新港奉天宮，廟方安排閉門寒暄，據了解，奉天宮董事長何達煌、民雄鄉長林于玲等與會者提及明年雲林選舉「應該會贏」，期盼嘉義縣「也能拿回執政」，鄭回應「會的」。

林于玲會後表示，鄭麗文未談選舉細節，但鄭肯定兼任嘉縣 黨部主委的立委王育敏長期耕耘，也提到若有合適人選，藍白合作也不是不行，地方仍以團結擴大支持為目標。

鄭麗文指勿消費國家英雄 綠：祭悼共諜心虛不認錯

出身雲林海口鄭麗文返鄉 海口人熱情全開擁抱親友

鄭麗文嘉義參香受熱烈簇擁 未鬆口縣市長布局：純參拜行程

影／賴總統臉書致敬國軍不是共諜 鄭麗文回應：別再內耗惡鬥了

鄭麗文嘉義參香受熱烈簇擁 未鬆口縣市長布局：純參拜行程

國民黨主席鄭麗文今到嘉義新港奉天宮參拜，會後在廟方安排的閉門寒暄中，董事長何達煌、林于玲等與會者提及明年雲林選舉「應該會贏」...

南投縣長選舉 綠勸進林靜儀扮奇兵

南投縣被民進黨列為一級艱困選區，國民黨縣長許淑華施政能見度高，聲勢穩固，綠營至今人選難產。地方點名衛福部次長林靜儀可能披...

蘇巧慧可望11/26獲徵召選新北市長 競選幕僚年輕化

民進黨立委蘇巧慧日前獲黨中央選對會建議徵召，依黨內流程，可望於26日獲正式徵召參選新北市長。據了解，競選幕僚年輕化，年齡...

高雄市長初選／賴瑞隆發表北高雄願景 不跟進林岱樺辦大型造勢

四立委爭取民進黨2026高雄市長提名，林岱樺昨在旗山舉辦第二場大型造勢活動，邱議瑩也將前進鳳山辦大型活動，賴瑞隆今天在路...

