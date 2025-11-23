快訊

蘇巧慧可望11/26獲徵召選新北市長 競選幕僚年輕化

中央社／ 新北23日電
民進黨立委蘇巧慧。圖／本報資料照片

民進黨立委蘇巧慧日前獲黨中央選對會建議徵召，依黨內流程，可望於26日獲正式徵召參選新北市長。據了解，競選幕僚年輕化，年齡都在30歲上下，早已著手選戰部署。

地方人士表示，蘇巧慧雖獲選對會建議徵召，但依流程，26日送中執會討論並確定徵召後，才算正式在黨內拿到參選門票，而外傳競選對手包括民眾黨主席黃國昌，以及國民黨新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川等可能人選。

黨內人士表示，蘇巧慧競選團隊由現行新北黨部及國會幕僚為主要成員，以年輕化為走向，年齡都在30歲上下，包括黨部執行長高碩呈、組長蕭向洋，以及國會辦公室主任張哲維、服務處主任吳建興等人。

據了解，競選團隊成員多從實習生做起，迄今已和蘇巧慧有極高配合默契。有成員表示，將待蘇巧慧正式獲得徵召後，將展開一波波的選戰策略及步驟，包括在新板特區附近尋找競選總部設置地點，但有成員坦承，特區內覓地不易，是初期亟需克服的困難之一。

