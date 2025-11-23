南二都選情打臉賴主席 學者：為勝選恐只有讓步

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】民進黨台南與高雄初選正酣，雖然總統賴清德矚意林俊憲與賴瑞隆，但領先的卻是陳亭妃與林岱樺，讓賴在黨內的權威受挑戰。學者廖達琪分析，因為台南是賴清德本命區，若屆時初選陳亭妃贏，賴還是會讓陳選台南市；學者劉兆隆受訪時則說，若南二都輸掉，將大大影響賴自己的2028連任，賴會謹慎以對。

民進黨台南市與高雄市的初選如火如荼，台南有民進黨立委陳亭妃、林俊憲相爭，高雄則有林岱樺、許智傑、邱議瑩與賴瑞隆等人競逐。外界普遍認為與總統賴清德關係較近的林俊憲與賴瑞隆較受關愛，但台南的陳亭妃近來聲勢高漲，高雄的林岱樺還舉行大型造勢活動，外界擔心，綠營初選相爭，在結果出爐後會有分裂的狀況。

脫黨的勝選機會低

對此，彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆受訪時指出，地方選舉原則上以徵召為主、例外初選，而台南與高雄因為現任市長任期屆滿，都將舉行初選，未來可觀察民調抽樣樣本的公平性、抽樣方式與是否排藍。他也說，國民黨目前預期參選台南與高雄的立委謝龍介與柯志恩都是勝選機會蠻高的人選，賴清德不會輕忽這兩區的選情，只能放下自己的執著。

「若賴清德再輸掉台南與高雄，2028連任恐非常危險！」不過劉兆隆也說，民進黨選民的特質就是政黨黏著度高，因此若候選人在初選後脫黨參選，勝算並不高，例如前高雄縣長楊秋興、前台南縣長蘇煥智，都沒有脫黨後成功當選，在地方選舉主要還是政黨之爭，因此他認為在初選後有人脫黨的機會不高。

賴清德不能輸台南

中山政研所退休教授廖達琪受訪時分析，林岱樺目前民調沒有過去突出，且近來也比較多爭議，因此雖然她近日的造勢動員超過2萬人，但由她代表民進黨參選高雄市長的機會仍小，目前還是由其他3人在廝殺中（賴瑞隆民調高於邱議瑩與許智傑）。

至於台南的陳亭妃，目前聲勢不錯，且沒有像林岱樺的爭議，還可以吸引部分藍營選票，是有潛力的人選，而林俊憲雖被視為賴總統子弟兵，但若陳亭妃勝出，賴不會沒有讓步空間。

「台南是賴總統發跡地，絕對不能輸！」廖達琪強調，加上陳亭妃與賴清德的互動並非全面對抗，而是有軟有硬，也沒有與賴清德翻臉下，賴總統不是沒有調整的機會，仍會依照初選最終結果進行提名，避免意外發生。

