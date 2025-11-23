鄭麗文嘉義參香受熱烈簇擁 未鬆口縣市長布局：純參拜行程

國民黨新任主席鄭麗文今天下午在秘書長李乾龍、立委王育敏、民雄鄉長林于玲及多位黨籍議員陪同下，前往嘉義新港奉天宮參香祈福。鄭麗文參拜後隨即受到當地鄉親熱烈簇擁，民眾紛紛上前合影，鄭麗文來者不拒，現場氣氛熱鬧，展現她上任後在地方的高人氣。

現場有媒體詢問國民黨是否已有嘉義縣、市長人選的後續黨務規畫？鄭麗文未正面回應，幕僚也委婉表示今日僅是單純的參拜行程，未安排相關政治議題發表。

鄭麗文表示，自己是雲林縣口湖鄉子女，從小便常隨家人前往新港奉天宮參拜，今日返鄉參加口湖鄉公所活動，也特別趁機安排到鄰近的新港奉天宮致敬。她感謝廟方與董事長何達煌的熱情接待，也感受到嘉義鄉親的溫暖與支持。