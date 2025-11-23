黨主席選舉影響雲林張嘉郡提名？ 鄭麗文強調「不會」…都是一家人

國民黨新科黨主席鄭麗文今天首度回故鄉雲林，被詢及黨主席選舉支持不同人，是否影響未來提名，鄭連說兩次「不會、不會」，那已是過去的黨內選舉了，本來就都是一家人。選舉時是君子之爭，選完之後大家都一致為黨好，她並肯定雲林國民黨執政一棒接一棒，棒棒是強棒。以此肯定張嘉郡未來的提名。

鄭麗文今天回到故鄉雲林口湖鄉，並在雲林縣長張麗善、立委張嘉郡陪同參加一項健走、市集活動，這也是鄭麗善接任主席首度回鄉，受到熱烈接待，展現她超人氣魅力。

被問到大家所關心的未來縣長提名，鄭麗文說，目前提名辦法還沒進行，預定下周三會提出討論提名辦法才能進行相關作業，目前都還沒有作業辦法。

至於張嘉郡是否會順利提名，鄭麗文肯定張麗善政績，指在她當選黨主席那天就說過「家裡有個女兒是最大的幸福」，「安」字裡就是一個女，她身為雲林的女兒，看到雲林由一位五星級施政的女性縣長張麗善當家、滿意度最高，帶出完全不同的雲林。

她說，接下來張嘉郡也是雲林的女兒、她真心期待順利世代接棒，且棒棒都是最強棒，她強調女人當家，雲林一定安全、安定、安心，所以大家安啦！這就是大家對嘉郡未來最高的期待與祝福。

被問到黨主席選舉，是否會因支持不同的人而影響未來提名作業（指張榮味挺郝龍斌），鄭麗文連說兩聲「不會、不會」，選舉已過去，大家都是一家人，選完大家都會一致要國民黨好，為什麼希望國民黨好？因為國民黨好，台灣會更好，雲林也會更好，把雲林交給國民黨，大家一定安心啦！