高雄市長初選／賴瑞隆發表北高雄願景 不跟進林岱樺辦大型造勢

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨立委賴瑞隆爭取2026高雄市長黨內提名，今天特地選在螺絲工廠發表政見，強調他要在北高雄打造「扣件與晶片的製造首都」。記者徐白櫻／攝影
民進黨立委賴瑞隆爭取2026高雄市長黨內提名，今天特地選在螺絲工廠發表政見，強調他要在北高雄打造「扣件與晶片的製造首都」。記者徐白櫻／攝影

四立委爭取民進黨2026高雄市長提名，林岱樺昨在旗山舉辦第二場大型造勢活動，邱議瑩也將前進鳳山辦大型活動，賴瑞隆今天在路竹區發表北高雄願景，在地立委及議員缺席，全由參選新人陪同。賴瑞隆強調，他已經陸續在各地舉辦百場以上中小型政見會，人數甚至達3千人，接下來也會持續在各地政見會及市場與選民互動，把握最後50多天爭取支持。

賴瑞隆北高雄大願景記者會在一家螺絲工廠登場，左營楠梓區議員參選人尹立及黃偵琳、前鎮小港區參選人黃敬雅，以及身兼立委邱志偉辦公室執行長的大岡山區議員參選人蔡秉璁出席，非縣區議員黃彥毓及何權峰也有到場。

賴瑞隆以「扣件與晶片的製造首都」為核心，提出產業、交通、生活到永續全面升級，讓傳統產業從高雄連結世界，打造北高雄成為下一個城市引擎、全球製造的新核心。

賴瑞隆說，北高雄的扣件、金屬與機械零組件占全國出口量七成，是「世界螺絲之都」，他將推動扣件產業全面升級，導入AI、自動化、智慧檢測，並結合航太產業鏈發展高附加價值技術，打造南部精密製造中心。

交通部分，全力推動捷運紫線，高屏第二快速道路、台61濱海公路，「導入智慧號誌聯控」、「AI交通流監測系統」、「電動公車與EV充電網絡」，打造綠色通勤新模式。

賴瑞隆主張推動智慧農業，輔以感測技術與AI數據分析提升產量，強化農漁畜產加工加值，促進地方文化與特色觀光，培育年輕人回鄉創業基地。此外，推動漁業轉型為智慧漁業與藍色觀光並進的場域，並結合濱海旅遊與文化活動，打造「藍色旅遊走廊」。

此外，賴瑞隆認為，岡山與橋頭新市鎮是北高雄蛻變的雙核心，未來岡山以交通與產業優勢，打造北高雄副都心。

立委賴瑞隆（右六）今天舉辦北高雄願景記者會，暢談他對產業、交通及觀光方面的政見。記者徐白櫻／攝影
立委賴瑞隆（右六）今天舉辦北高雄願景記者會，暢談他對產業、交通及觀光方面的政見。記者徐白櫻／攝影
立委賴瑞隆（右三）在路竹舉辦北高雄願景記者會，左起尹立、蔡秉璁、黃敬雅及黃偵琳等爭取議員提名的參選人現身力挺。記者徐白櫻／攝影
立委賴瑞隆（右三）在路竹舉辦北高雄願景記者會，左起尹立、蔡秉璁、黃敬雅及黃偵琳等爭取議員提名的參選人現身力挺。記者徐白櫻／攝影

賴瑞隆 議員 岡山 政見 願景 高雄市 林岱樺 邱議瑩

