鄭文燦對2026 「心如止水」？ 凌濤：無風不起浪、端看賴清德態度

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨桃園市議員凌濤認為，桃園市前市長鄭文燦（圖）參選2026並非空穴來風，一切端看民進黨黨主席賴清德的態度。本報資料照
媒體人吳子嘉近日爆料民進黨桃園市前市長鄭文燦有意回鍋參選，昨被多名民進黨議員轉述鄭本人說法打臉。國民黨桃園市議員凌濤則認為，鄭參選2026並非空穴來風，一切端看黨主席賴清德的態度，無論如何藍營都不能以逸待勞，就算藍白合作也不可掉以輕心。

凌濤表示，有人轉述鄭文燦的心境，稱他「心如止水，沒有任何選舉的規畫」，這段話埋的伏筆相當多，第一種可能是遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果；但另種可能是「沒有任何選舉規畫」，和百分百「不選」沒有畫上等號，如果賴主席開綠燈，選舉規畫會不會橫空出現？

凌濤直言，無風不起浪，地方早就盛傳鄭文燦積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選2026的可能性，有一說是操盤縣市議員競選，但各區變動有限，很有可能是為他自己試水溫；但鄭可能也擔心這一試，官司又橫生變數，一切都要看賴清德的態度，賴不開綠燈，鄭不會輕舉妄動，風險太高。

凌濤表示，賴清德對桃園布局就算贏的機會有限，應該會妥適評估固盤機率，端看2028賴清德評估自身黨內的能量，以目前來說，對賴而言，排除競爭者會比進入藍綠對抗的格局來得重要，而鄭文燦若想選，則必須先為他的官司，向全桃園市民道歉。

凌濤說，無論如何，藍營都不能以逸待勞，必須積極操兵、接軌民意走向，對於政績鋪排應該全面，不應單押個別政績的比例，「就算藍白合作了也不能掉以輕心」，民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數，情勢變化很快，需要嚴陣以待。

凌濤 桃園 賴清德 鄭文燦 藍白合

