選新北市長？李四川：不排斥承擔

立法院前天三讀通過地方制度法修正案，直轄市一律設副市長三人，加上新壽與市府解約，輝達確定落定北士科，藍營認為北市副市長李四川參選新北市長的時機近了，有望掀起「川伯海嘯」；李四川昨說，其實時間還很久，「若黨一定要我承擔，我不排斥」。

地方制度法修正案刪除直轄市人口超過二百五十萬才能增設第三名副市長的規定，明年一月一日施行，也意味李四川辭職副市長，選新北市長將無包袱。這項修法被綠營稱為「李四川條款」。

李四川昨說，不曉得為什麼會變成「李四川條款」，直轄市有三名副市長「不是壞事啊！」像上次台南市的風災嚴重，但副市長只有二位，如果多一位學工程的副市長去解決問題也沒壞處。北市人口從二百五十多萬減為二百四十五萬餘人，這些人口大多搬到新北或桃園市去，但白天還是到台北市上班，用戶籍人口來算本就不合理。

民進黨將提名立委蘇巧慧參選，賴清德總統、副總統蕭美琴昨都分別與蘇巧慧同框出席新北在地活動，蕭美琴稱讚「風格有像到她爸爸（蘇貞昌），有衝衝衝的魄力」。賴清德指出，蘇巧慧確實是非常理想的人才，是台大法律高材生，留學美國，又在立法院擔任多屆立委，長期服務新北，「如果新北市能讓蘇巧慧來當選市長，新北市絕對會愈來愈好」。

針對修法結果，蘇巧慧昨說，法案不該因人設事，如今國民黨再次調整地方制度法，這不是好的作法。

也有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌認為，用「李四川條款」來形容真的有點太沉重，對川伯也不盡公平；他希望有機會向李四川請益，心胸非常開放，「選舉彼此之間良性競爭，不用看成是你死我活」。

藍營內部也有新北副市長劉和然持續準備參戰，但最新民調李四川以十個百分點領先民進黨對手蘇巧慧，藍營人士看好「川伯」出線，未來專心在新北打選戰也將掀起「川伯海嘯」，跟台北市長蔣萬安以「雙母雞」帶小雞助攻明年選戰。

新北市長侯友宜昨說，市民最在乎的不是誰出戰，而是候選人是否願意「勤跑基層、踏實做事」，他一定會支持國民黨提名的候選人。