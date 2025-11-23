高市長初選綠戰火升溫！闖旗山造勢 林岱樺：非搶攻 是使命

民進黨高雄市長初選戰火升溫，立委林岱樺繼在岡山造勢湧入3萬人爆場後，昨直攻另名角逐者邱議瑩旗山大本營造勢，也吸引逾2萬人到場，被問是否來拔樁，林回應「高雄每寸土地，都是我心心念念的故鄉」。

林岱樺昨直搗旗山舉辦「三山造勢」第2場次，邱議瑩則勤跑活動與基層搏感情，上午參加美濃白玉蘿蔔及好豆季，下午衝市區參加高雄咖啡節，並與學生「畫輕軌」。高雄中學畢業的立委許智傑則成立「雄中智庫後援會」，獲老、中、青各世代學長、學弟相挺，號召「雄中人挺雄中人」。立委賴瑞隆昨早到橋頭參加糖藝文化節，午後與家長會餐聚，按既定節奏耕耘。

林岱樺旗山造勢活動昨下午4時在旗山公共體育場登場，周邊停滿遊覽車，交通一度癱瘓，主辦單位近5時喊出現場超過2萬人。林岱樺感動地說，岡山造勢3萬人站出來，旗山再度滿場，已向全台宣示高雄不是派系、山頭說了算，市民最大。

涉詐領助理費案的她，禁不住向群眾抱怨政治追殺，直言這是一場不公平的競爭，她25年來不分派系義無反顧助選，把艱困區經營成民進黨鐵票區，沒靠派系，只靠鄉親，只求一個公平。語畢，台下支持者抱以掌聲，氣氛達到高潮。

林說，旗美地區面臨產業、觀光衝擊，颱風豪雨後均是災損最嚴重區域。不只基礎建設落後，非法廢棄物棄置問題也嚴重，她主張加大裁罰力度，也提供100萬元獎金鼓勵民眾通報，杜絕垃圾山再現。

她表示，只要故鄉需要，她就會全力以赴為自己的土地打拚，「這不是搶攻，是責任，也是使命」。