出席宜蘭同鄉會大會 賴總統喊話：支持林國漳、蘇巧慧當縣市首長

賴清德總統今晚到新北新莊頤品飯店出席宜蘭同鄉會會員大會，賴清德致詞時提到，宜蘭要繼續建設，包含治水、醫院跟交通，需要一位正派、溫暖、專業的縣長，不只宜蘭，還有新北也要，呼籲台下的同鄉會成員，要支持林國漳及蘇巧慧。

她從正式被陳定南影響所以從政，如今三十年來受到由錫坤跟陳菊院長跟主席疼惜，他太太也說是宜蘭人，岳母就是宜蘭人，跟宜蘭淵源很深，「大家不能當我是外人」，以後宜蘭有事就算清得一份，包含建設，把它當作宜蘭團隊的一份子，

這次鳳凰颱風影響最大的就是宜蘭蘇澳，第一時間陳金德等人就去蘇澳勘災，後來回報是蘇澳溪沒有整治，這次行政院已經下令，要編列1千億治水預算，分4年讓宜蘭及其他縣市整治，治水腳步不能停，要保障人民生命安全。

賴清德接著說，宜蘭要繼續建設，現在全台都在進步，若比較慢就會被拋在後面，他在行政院長任內通過

陽明交大第二期醫院擴建工程，預估2027年完工，交通部分，高鐵從台北南港到宜蘭的環境影響評估已經完成，另外宜蘭到羅東的鐵路高架化環境影響評估也過了，兩個重大建設如果可以如期推動，就能打通宜蘭的交通任督二脈，會更加方便。

賴清德向台下喊話，他是站在中央要推動重大建設，需要地方合作的立場拜託大家，要選出一位好的縣長，要正派、溫暖、專業，這些重大建設，若一位縣長不正派，工作還沒做，就想到其他地方去，就會常常出問題，也要會疼惜人民，關心弱勢，敬請大家支持林國漳，為了宜蘭的未來，讓宜蘭大進步。

賴清德也說，新北也要選出好市長，賴清德接著詢問台下民眾認為誰是新北市的好市長，台下瞬間爆出熱烈反應，呼喊「蘇巧慧」名字，也讓蘇巧慧立即站起向現場民眾鞠躬致意。