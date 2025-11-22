【即時短評】林岱樺旗山攻城戰 邱議瑩必須回防了

林岱樺啟動「三山造勢」從岡山3萬人爆場到直攻旗山，今主辦單位喊出湧入2萬人，再現萬人支持氣勢。旗山向來是邱議瑩大本營，此場造勢不僅等同踩進對手選區搶地盤，也是一場收攏山城支持的攻城戰，恐讓山城選情更添變數。

林岱樺以強悍、敢戰出名，雖然身陷官司卻毫不退縮，反而塑造出不畏戰的強悍氣場，這次旗山造勢等同直搗對手大本營，展現敢打硬仗、最強人選姿態，與她近期高調反擊司法的態度相互呼應，也進一步強化她遇強更強的選將形象，牽動綠營既有政治板塊，造成一定程度的衝擊。

邱議瑩深耕旗山多年，被視為難以撼動的地盤，林岱樺若在旗山掀起熱度，代表不再只侷限在海線有票，支持度有跨區擴張的能力，一旦原縣區板塊鬆動，初選可能出現波動消長。

林岱樺試圖證明是最強人選，旗山再現岡山萬人氣勢之後，將是向黨中央展示她不只夠資格參戰，更能扛下民進黨2026在高雄「一定贏」政治力道，不是第一，而是能贏。

而是否成功收割山城，還有另一項觀察指標，亦即晚會人潮結構，倘若拔樁成功，恐滲透邱議瑩核心票倉，也會逼得邱議瑩勢必在接下來發動更強的反制。