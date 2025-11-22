快訊

不斷更新／從影一甲子奪終身成就獎 「國民阿嬤」陳淑芳喊話不漲價

工人為反擊高市「自願無償加班」？中共黨媒評論挨轟 翻車文遭下架

金馬62／一開場就挨罵…頑童MJ116熱唱遭觀眾狂嫌 李安反應成亮點

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】林岱樺旗山攻城戰 邱議瑩必須回防了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨立委林岱樺今天在旗山造勢，再現萬人支持氣勢，恐牽動初選政治板塊。記者郭韋綺／攝影
民進黨立委林岱樺今天在旗山造勢，再現萬人支持氣勢，恐牽動初選政治板塊。記者郭韋綺／攝影

林岱樺啟動「三山造勢」從岡山3萬人爆場到直攻旗山，今主辦單位喊出湧入2萬人，再現萬人支持氣勢。旗山向來是邱議瑩大本營，此場造勢不僅等同踩進對手選區搶地盤，也是一場收攏山城支持的攻城戰，恐讓山城選情更添變數。

林岱樺以強悍、敢戰出名，雖然身陷官司卻毫不退縮，反而塑造出不畏戰的強悍氣場，這次旗山造勢等同直搗對手大本營，展現敢打硬仗、最強人選姿態，與她近期高調反擊司法的態度相互呼應，也進一步強化她遇強更強的選將形象，牽動綠營既有政治板塊，造成一定程度的衝擊。

邱議瑩深耕旗山多年，被視為難以撼動的地盤，林岱樺若在旗山掀起熱度，代表不再只侷限在海線有票，支持度有跨區擴張的能力，一旦原縣區板塊鬆動，初選可能出現波動消長。

林岱樺試圖證明是最強人選，旗山再現岡山萬人氣勢之後，將是向黨中央展示她不只夠資格參戰，更能扛下民進黨2026在高雄「一定贏」政治力道，不是第一，而是能贏。

而是否成功收割山城，還有另一項觀察指標，亦即晚會人潮結構，倘若拔樁成功，恐滲透邱議瑩核心票倉，也會逼得邱議瑩勢必在接下來發動更強的反制。

邱議瑩 林岱樺 民進黨

延伸閱讀

影／直攻旗山邱議瑩大本營湧2萬人 林岱樺：高雄不是派系說了算

林岱樺進軍大旗山造勢端牛肉 推百萬獎金抓非法倒廢棄物

林岱樺進軍大旗山造勢 播「真相直擊」自清沒詐助理費

林岱樺闖邱議瑩地盤辦造勢 檢方警告 ：發言後果自負

相關新聞

重大市政危機頻拆彈 李四川出征新北聲勢再升？藍議員：盼農曆年定案

立法院三讀通過「李四川條款」，加上輝達確定落腳北士科、數份民調領先的聲勢，藍營認為，北市副市長李四川出征明年新北市長選戰...

立法院通過「李四川條款」引關注 本尊說話了

立法院昨三讀通過地方制度法部分條文修正，被外界稱為「李四川條款」，放寬直轄市副市長人數限制，引人關注。台北市長副市長李四...

2026雲林縣長選情！藍營張嘉郡表態爭提名 綠看好劉建國再戰

雲林縣長張麗善明年任期屆滿，誰來接棒備受矚目。民進黨看好立委劉建國披掛上陣，黨中央還未拍板，基層不免焦慮；賴清德總統昨赴...

【即時短評】林岱樺旗山攻城戰 邱議瑩必須回防了

林岱樺啟動「三山造勢」從岡山3萬人爆場到直攻旗山，今主辦單位喊出湧入2萬人，再現萬人支持氣勢。旗山向來是邱議瑩大本營，此...

影／直攻旗山邱議瑩大本營湧2萬人 林岱樺：高雄不是派系說了算

民進黨高雄市長初選戰火升溫，立委林岱樺岡山造勢3萬人爆場後，今天直攻旗山舉行「三山造勢」第二場造勢活動，主辦單位喊出湧入...

林岱樺進軍大旗山造勢端牛肉 推百萬獎金抓非法倒廢棄物

立委林岱樺參選民進黨黨內初選高雄市長，今天進軍大旗山造勢。她砲轟「被檢調追殺」、承諾讓大旗美地區不再淹水，並對非法貨倒廢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。