快訊

不斷更新／從影一甲子奪終身成就獎 「國民阿嬤」陳淑芳喊話不漲價

工人為反擊高市「自願無償加班」？中共黨媒評論挨轟 翻車文遭下架

金馬62／一開場就挨罵…頑童MJ116熱唱遭觀眾狂嫌 李安反應成亮點

聽新聞
0:00 / 0:00

重大市政危機頻拆彈 李四川出征新北聲勢再升？藍議員：盼農曆年定案

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北市副市長李四川。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
台北市副市長李四川。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

立法院三讀通過「李四川條款」，加上輝達確定落腳北士科、數份民調領先的聲勢，藍營認為，北市副市長李四川出征明年新北市長選戰的氣勢愈來愈強。國民黨新北議員王威元表示，外界對李四川的期待，關鍵來自其「危機處理能力」與累積的高度信任感。

他指出，李四川不論在台北市或高雄任職副市長期間，只要遇到重大市政危機，往往成為第一個被點名出面的官員，例如北市圓環整治、近期新壽解約與輝達設廠協調等，「大家期待他出面，他也的確都成功處理」。王直言「如果真的出征新北，老實說，是一個讓人安心的選擇。」

不過，王威元也指出，黨內布局並未底定，現任新北副市長劉和然的民調近期也開始上升。「李四川過去也說，若沒有更適合或更年輕的人選，他會承擔；但劉和然民調也有起色，現在還很難說。」

王威元表示，基層普遍認為市長人選最好在農曆年前後敲定，否則將影響議員提名與整體選戰節奏。他說，明年11月底投票，往前推算黨內議員初選大約在3、4月啟動，「市長應該更早定案，農曆年前後是最適合的時間。」

至於藍營最終人選誰出線，王威元說，黨內仍在觀察階段，最終決策仍要看民調走勢、黨內整合與中央評估。

李四川 民調 國民黨 劉和然

延伸閱讀

「李四川海嘯」來勢洶洶 新北綠營無懼：藍白才要擔憂團結

立法院通過「李四川條款」引關注 本尊說話了

讚李四川是國民黨重要資產 李彥秀：2026絕不缺席

影／黃國昌讚黃瀞瑩表現有目共睹 有信心北市4+2全壘打

相關新聞

重大市政危機頻拆彈 李四川出征新北聲勢再升？藍議員：盼農曆年定案

立法院三讀通過「李四川條款」，加上輝達確定落腳北士科、數份民調領先的聲勢，藍營認為，北市副市長李四川出征明年新北市長選戰...

立法院通過「李四川條款」引關注 本尊說話了

立法院昨三讀通過地方制度法部分條文修正，被外界稱為「李四川條款」，放寬直轄市副市長人數限制，引人關注。台北市長副市長李四...

2026雲林縣長選情！藍營張嘉郡表態爭提名 綠看好劉建國再戰

雲林縣長張麗善明年任期屆滿，誰來接棒備受矚目。民進黨看好立委劉建國披掛上陣，黨中央還未拍板，基層不免焦慮；賴清德總統昨赴...

【即時短評】林岱樺旗山攻城戰 邱議瑩必須回防了

林岱樺啟動「三山造勢」從岡山3萬人爆場到直攻旗山，今主辦單位喊出湧入2萬人，再現萬人支持氣勢。旗山向來是邱議瑩大本營，此...

影／直攻旗山邱議瑩大本營湧2萬人 林岱樺：高雄不是派系說了算

民進黨高雄市長初選戰火升溫，立委林岱樺岡山造勢3萬人爆場後，今天直攻旗山舉行「三山造勢」第二場造勢活動，主辦單位喊出湧入...

林岱樺進軍大旗山造勢端牛肉 推百萬獎金抓非法倒廢棄物

立委林岱樺參選民進黨黨內初選高雄市長，今天進軍大旗山造勢。她砲轟「被檢調追殺」、承諾讓大旗美地區不再淹水，並對非法貨倒廢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。