影／直攻旗山邱議瑩大本營湧2萬人 林岱樺：高雄不是派系說了算

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
延續岡山造勢3萬人爆場，民進黨立委林岱樺今在旗山公共體育場舉辦「三山造勢」第二場造勢活動。記者郭韋綺／攝影
民進黨高雄市長初選戰火升溫，立委林岱樺岡山造勢3萬人爆場後，今天直攻旗山舉行「三山造勢」第二場造勢活動，主辦單位喊出湧入2萬人。林岱樺再喊話，政治追殺、遭檢調下封口令，直言這是一場不公平的競爭。

她強調，高雄不是派系、山頭說了算，市民最大；被問深入邱議瑩大本營辦造勢是否拔樁意味，林岱樺說，高雄每寸土地都是她心心念念的故鄉，全力為這塊土地打拚。

造勢活動下午4時在旗山公共體育場登場，周邊停滿遊覽車交通一度癱瘓，主辦單位近5時喊出現場超過2萬人支持，多半來自各區組織動員。林岱樺感動說，岡山造勢3萬人站出來，旗美再度滿場，總共5萬人，已向全台宣示，高雄不是派系、山頭說了算，市民最大。

她話鋒一轉，25年來不分派系義無反顧助選，把艱困區經營成民進黨鐵票區，她沒靠派系，只靠鄉親，一路支持她從立委到選市長，她只求一個公平，也向選民喊話挺公平、挺大改革、挺高雄的未來，台下支持者抱以熱烈掌聲，氣氛一度達到高潮。

林岱樺說明，首場造勢辦在岡山，是因為岡山是台美關稅重災區，第二場辦在旗山，除山城面臨產業、觀光衝擊，更在多次颱風豪雨受創，成為高雄近年災損最嚴重的區域之一。

林岱樺談到旗美地區基礎建設落後，包括道路照明不足、主要道路夜間路燈不亮、多年來一直未被徹底改善，她並承諾當市長，高雄一定守得住、顧得好。

她也提到，近來非法棄置廢棄物問題，她主張「重罰也重賞」，除加大對不法業者處罰力度，也提供一百萬元破案獎金，鼓勵民眾通報，杜絕垃圾山再現。

旗山向來是邱議瑩大本營，被問是否意在搶攻對手核心票區？林岱樺回應，高雄每寸土地、每位市民，都是高雄一部分，不分誰的本命區、誰的大本營，都是我心心念念的故鄉，只要是故鄉需要、鄉親期待，就會全力以赴，為自己的土地打拚，血液自然會沸騰，這不是搶攻，是責任，也是使命。

延續岡山造勢3萬人爆場，民進黨立委林岱樺今在旗山公共體育場舉辦「三山造勢」第二場造勢活動。記者郭韋綺／攝影
林岱樺今天在旗山公共體育場舉辦「三山造勢」第二場造勢活動，現場湧2萬人。記者郭韋綺／攝影
林岱樺今天在旗山公共體育場舉辦「三山造勢」第二場造勢活動，現場湧2萬人。記者郭韋綺／攝影
延續岡山造勢3萬人爆場，民進黨立委林岱樺今在旗山公共體育場舉辦「三山造勢」第二場造勢活動。記者郭韋綺／攝影
林岱樺今天在旗山公共體育場舉辦「三山造勢」第二場造勢活動，主辦單位喊出湧入2萬人。記者郭韋綺／攝影
林岱樺今天在旗山公共體育場舉辦「三山造勢」第二場造勢活動，主辦單位喊出湧入2萬人。記者郭韋綺／攝影
林岱樺今天在旗山公共體育場舉辦「三山造勢」第二場造勢活動，主辦單位喊出湧入2萬人。記者郭韋綺／攝影
林岱樺今天在旗山公共體育場舉辦「三山造勢」第二場造勢活動，主辦單位喊出湧入2萬人。記者郭韋綺／攝影

林岱樺 岡山 邱議瑩 民進黨

