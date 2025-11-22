快訊

金馬62／林柏宏與劉冠廷開獎首位得主出爐！2025金馬獎得獎名單不斷更新

TWICE高雄新裝首登場！子瑜喊「我終於帶成員來了」 苦等10年全場變淚海

范冰冰確定不來！若奪金馬影后將現場熱線 導演親曝兩人合作「最大壓力」

林岱樺進軍大旗山造勢端牛肉 推百萬獎金抓非法倒廢棄物

聯合報／ 記者郭韋綺林保光／高雄即時報導
林岱樺今天在高雄旗山辦黨內初選高雄市長造勢大會。記者郭韋綺／攝影
林岱樺今天在高雄旗山辦黨內初選高雄市長造勢大會。記者郭韋綺／攝影

立委林岱樺參選民進黨黨內初選高雄市長，今天進軍大旗山造勢。她砲轟「被檢調追殺」、承諾讓大旗美地區不再淹水，並對非法傾倒廢棄物，發100萬元破案檢舉獎金，還要發給65歲以上老人智慧健康手表，身體一有問題便傳警報到醫院。

林岱樺說，她一步一腳印打拚25年，把所有青春和氣力都獻給高雄，才出來參選，才能讓「民調衝上第一名」。但她話鋒一轉，表示清白卻「遭攻擊、被抺黑、被檢調追殺」。

林岱樺說，「市長初選好比一場馬拉松比賽」，原本比的是政見、人格和對大高雄的願景，但是別人有「派系大咖」啦啦隊要打倒她，檢調8個月來用各種手段要將她「斷手斷腳」，認為「以不實起訴」來打壓她，並用「不存在的曖昧簡訊」來糟蹋她。但她自認為是清清白白的人，不曾用特權包工程、炒地皮，不曾用派系「包山包海、呷銅呷鐵」。

她說，25年前民進黨在高雄縣時代，沒人敢代表女性參選立委，民進黨是在最後一刻提名她參選，她在最困難的環境卻拚出最高票成績；15年前民進黨在大寮選票不過半，最後52天徵召她補選立委，她拚出69%的得票，高票當選立委，是她認真打拚為民進黨開疆拓土，只求對她公平的對和公平競爭環境。

林岱樺提及，國民黨以「美濃大峽谷」、垃圾倒在大旗美地區來攻擊，她召開座談會解決事情；她參選市長就是要來解決問題。她要給大旗美地區的承諾，只有四個字「安居樂業」，要讓大旗美地區不淹水、不汙染、當青年有出路、老人有照顧，讓大旗美好山、好水、好生活。

林岱樺提出，她當市長一定親自驗收防洪水利工程，不讓旗山、美濃地區再造成淹水事件，颱風來襲，她一定坐鎮旗山美淹水地區，保持不淹水、不停電。

她並端出牛肉，提出當市長後首先解決廢棄物非法傾倒的問題，「不只重罰，更要重賞」，對民眾舉非法掩埋，市府就給最高100萬元破案檢舉獎金；上任3個月內，完成大旗美休閒廊帶的規畫，由無人駕駛電動公車，帶進觀光客，點亮路燈。

林岱樺並提出，當選市長要發給65歲以上的老者每人1只「智慧健康手表」，可24小時將心跳、血壓等數字傳給市立醫院的電腦，一旦出問題便由健康手表立刻發警報給最近的市立醫院、通知救護車即刻救援，讓她當選市長等於多1個孝順的女兒。

林岱樺今天在高雄旗山辦黨內初選高雄市長造勢大會。記者郭韋綺／攝影
林岱樺今天在高雄旗山辦黨內初選高雄市長造勢大會。記者郭韋綺／攝影
林岱樺今天在高雄旗山辦黨內初選高雄市長造勢大會。記者郭韋綺／攝影
林岱樺今天在高雄旗山辦黨內初選高雄市長造勢大會。記者郭韋綺／攝影

林岱樺 民進黨 淹水

延伸閱讀

林岱樺進軍大旗山造勢 播「真相直擊」自清沒詐助理費

林岱樺闖邱議瑩地盤辦造勢 檢方警告 ：發言後果自負

綠營高雄市長初選競爭白熱化 林岱樺旗山造勢搶攻邱議瑩大本營

林岱樺涉詐助理費案再開庭 月薪21萬弟媳今現身法庭

相關新聞

立法院通過「李四川條款」引關注 本尊說話了

立法院昨三讀通過地方制度法部分條文修正，被外界稱為「李四川條款」，放寬直轄市副市長人數限制，引人關注。台北市長副市長李四...

2026雲林縣長選情！藍營張嘉郡表態爭提名 綠看好劉建國再戰

雲林縣長張麗善明年任期屆滿，誰來接棒備受矚目。民進黨看好立委劉建國披掛上陣，黨中央還未拍板，基層不免焦慮；賴清德總統昨赴...

林岱樺進軍大旗山造勢端牛肉 推百萬獎金抓非法倒廢棄物

立委林岱樺參選民進黨黨內初選高雄市長，今天進軍大旗山造勢。她砲轟「被檢調追殺」、承諾讓大旗美地區不再淹水，並對非法貨倒廢...

林岱樺進軍大旗山造勢 播「真相直擊」自清沒詐助理費

民進黨立委林岱樺參選下屆高雄市長選舉黨內初選，舉辦「三山造勢」，今天進入同黨參選人邱議瑩的旗山大本營舉行第二場造勢大會，...

「李四川海嘯」來勢洶洶 新北綠營無懼：藍白才要擔憂團結

2026選戰將開打，李四川海嘯來勢洶洶，民進黨日前徵召提名立委蘇巧慧角逐新北市長，今天蘇巧慧上午與副總統蕭美琴在樹林合體...

林岱樺闖邱議瑩地盤辦造勢 檢方警告 ：發言後果自負

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費、加班費由法院審理中，她因參選黨內初選高雄市長，檢方聲請禁止她評論案情遭法官駁回，今天她深入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。