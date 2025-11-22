林岱樺進軍大旗山造勢端牛肉 推百萬獎金抓非法倒廢棄物

立委林岱樺參選民進黨黨內初選高雄市長，今天進軍大旗山造勢。她砲轟「被檢調追殺」、承諾讓大旗美地區不再淹水，並對非法傾倒廢棄物，發100萬元破案檢舉獎金，還要發給65歲以上老人智慧健康手表，身體一有問題便傳警報到醫院。

林岱樺說，她一步一腳印打拚25年，把所有青春和氣力都獻給高雄，才出來參選，才能讓「民調衝上第一名」。但她話鋒一轉，表示清白卻「遭攻擊、被抺黑、被檢調追殺」。

林岱樺說，「市長初選好比一場馬拉松比賽」，原本比的是政見、人格和對大高雄的願景，但是別人有「派系大咖」啦啦隊要打倒她，檢調8個月來用各種手段要將她「斷手斷腳」，認為「以不實起訴」來打壓她，並用「不存在的曖昧簡訊」來糟蹋她。但她自認為是清清白白的人，不曾用特權包工程、炒地皮，不曾用派系「包山包海、呷銅呷鐵」。

她說，25年前民進黨在高雄縣時代，沒人敢代表女性參選立委，民進黨是在最後一刻提名她參選，她在最困難的環境卻拚出最高票成績；15年前民進黨在大寮選票不過半，最後52天徵召她補選立委，她拚出69%的得票，高票當選立委，是她認真打拚為民進黨開疆拓土，只求對她公平的對和公平競爭環境。

林岱樺提及，國民黨以「美濃大峽谷」、垃圾倒在大旗美地區來攻擊，她召開座談會解決事情；她參選市長就是要來解決問題。她要給大旗美地區的承諾，只有四個字「安居樂業」，要讓大旗美地區不淹水、不汙染、當青年有出路、老人有照顧，讓大旗美好山、好水、好生活。

林岱樺提出，她當市長一定親自驗收防洪水利工程，不讓旗山、美濃地區再造成淹水事件，颱風來襲，她一定坐鎮旗山美淹水地區，保持不淹水、不停電。

她並端出牛肉，提出當市長後首先解決廢棄物非法傾倒的問題，「不只重罰，更要重賞」，對民眾舉非法掩埋，市府就給最高100萬元破案檢舉獎金；上任3個月內，完成大旗美休閒廊帶的規畫，由無人駕駛電動公車，帶進觀光客，點亮路燈。