林岱樺進軍大旗山造勢 播「真相直擊」自清沒詐助理費
民進黨立委林岱樺參選下屆高雄市長選舉黨內初選，舉辦「三山造勢」，今天進入同黨參選人邱議瑩的旗山大本營舉行第二場造勢大會，製作「林岱樺遭起訴真相直擊」影片，表明她涉詐領助理費案的清白。
林岱樺涉詐領助理費、加班費案，經高雄地檢署起訴，由高雄地院審理中。今天她的「大改革、護國市長、林岱樺」造勢大會開始前，先播放「林岱樺遭起訴真相直擊」影片，強調「三沒有一合法」。內容指「秘密證人說林岱樺指示浮報加班費、2位冒領助理費、5位浮報加班費」都「沒有」，「2位薪資交給他人使用」是「合法」。
林岱樺以這段影片，要表明「證據不會說謊，真相很清楚」、「指控站不住腳」、「事實不會說謊，依法並無不合」，要在場支持者相信她無罪。對於影片內容，高雄地檢署表示，「沒有特別回應」。
