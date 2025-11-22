「李四川海嘯」來勢洶洶 新北綠營無懼：藍白才要擔憂團結

2026選戰將開打，李四川海嘯來勢洶洶，民進黨日前徵召提名立委蘇巧慧角逐新北市長，今天蘇巧慧上午與副總統蕭美琴在樹林合體，晚上在新莊跟賴清德總統見面，為蘇巧慧壯大氣勢。綠營民代分析，此次選戰絕對是「母雞帶小雞加持」，不會是反過來，反而是藍白要擔心團結與整合問題。

蕭美琴今天與蘇巧慧皆出席樹林濟安宮總醮壇點燈開幕暨公益傳芳典禮，蕭美琴致詞時提到，蘇巧慧特別認真，為地方付出，看她台演講的模樣，風格有像到她爸爸（蘇貞昌），有衝衝衝的魄力，有傳承認真做事情，但同時有屬於蘇巧慧自己的溫暖跟細心，大家一起來幫蘇巧慧加油。

民進黨新北市議會黨團總召廖宜琨今天也與蕭美琴、蘇巧慧等人同台，出席濟安宮活動，廖宜坤也在致詞時，表態力挺蘇巧慧參選市長。廖宜坤表示，蘇巧慧早就在新北紮根紮很深，大家都有目共睹，大家都有看到巧慧的努力，所以今天在活動中，才會表態力挺。

廖宜琨指出，現在除了李四川，國民黨跟民眾黨還要等藍白合的結果，不論派出哪一組人馬，相信蘇巧慧都能應對，也會接下這個挑戰。即便是李四川出馬，過去沒有經歷選戰的洗禮，也要看有無辦法來接招這也是李四川要面對的問題。

廖宜琨表示，過去也傳出李四川與市長侯友宜默契好像沒那麼好，是否有辦法得到侯友宜的支持，就不得而知。以近期民調觀察，蘇巧慧的數字一直節節高升，覺得是倒吃甘蔗，越戰越勇，這次選戰相信會母雞帶小雞，未來新北市議會也有機會在母雞加持下，席次會過半，有機會攻下正副議長。

議員顏蔚慈認為，蘇巧慧本來就跟議員或地方社團就有連結，現況就是鴨子划水，不用在第一時間就凸顯氣勢，這也是目前有的基礎跟優勢。

面對藍白是否會合作，顏蔚慈也說，不論是李四川，副市長劉和然或是藍白合推出的人選，綠營對自己樂觀其成，因為藍白還要面臨如何整合跟團結，還要思考如何跟在地產生連結，這是現在台面上，藍白陣營所有人最缺乏的，綠營只要繼續默默耕耘就好。