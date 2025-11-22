快訊

林岱樺闖邱議瑩地盤辦造勢 檢方警告 ：發言後果自負

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
雄檢在林岱樺岡山造勢前，曾聲請她不要評論詐領案，但遭法院駁回。今天她旗山造勢，檢方勸勿踩線。本報資料照片
民進黨立委林岱樺涉詐領助理費、加班費由法院審理中，她因參選黨內初選高雄市長，檢方聲請禁止她評論案情遭法官駁回，今天她深入同黨參選人邱議瑩的大本營舉辦造勢活動，檢方雖未安排事前蒐證但表示，「如果講錯什麼，她就要自己負責」。

林岱樺涉詐領助理費案，經高雄地檢署起訴，正由高雄地院審理中，11月1日她在岡山的首場造勢大會，吸引人潮聽她話清白。高雄地檢署因她多次在外評論案情，在她岡山造勢前，便向法院聲請禁止她評論案情，不過法官認為禁言範圍過廣，駁回聲請。

林岱樺趁勢，今天進入同黨參選人立委邱議瑩的大本營大旗山地區造勢，下午在旗山體育場舉辦「大改革護國市長」誓師大會。雄檢因聲請禁止她評論案情遭法院駁回，今天未指示警、調事前蒐證，但表示，「如果講錯什麼、有踩到線，她就要自己負責」。

檢方表示，不知道林岱樺今天在旗山造勢，因她認為言論自由是憲法保障的權力，「她愛講什麼就自己講」，但如果講錯什麼，事後檢方也可以從相關直播知道內容，而且法官也會看，檢方沒特別要蒐證，但如果講錯，她就自己負責。

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費、加班費由法院審理中，她因參選黨內初選高雄市長，檢方聲請禁止她評論案情遭法官駁回,今天她深入...

