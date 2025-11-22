雄中智庫後援會今成軍 許智傑籲「雄中人挺雄中人」

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
立委許智傑積極爭取參選下屆高雄市長，今早在競辦成立市長初選「雄中智庫後援會」，約20名雄中各界精英出席，指雄中畢業的高雄市長陳其邁，政績有目共睹，下屆市長可望也由「雄中人」許智傑出線。

今天出席的「雄中人」，包含北美雄中校友會前會長林榮松、台灣高雄中學全球校友總會召集人徐永昌等人，遍及建築、律師、醫療等業。許智傑感謝在場學長、學弟當他堅強後盾，強調高雄未來不僅要成為AI智慧城市，還要串聯打造南高屏區域經濟生活圈，推動北接台南、南接屏東的高鐵及無宵禁國際機場，一起帶動南台灣繁榮。

許智傑雄中後援會長劉仁義表示，原本不認識許智傑，偶然在一個弱勢團體活動上，看見唯有許智傑留下來欣賞演出並給予掌聲，「上次雄中挺陳其邁，這次我們要換挺許智傑」。

雄中校友會常務監事張永朋指出，許智傑參選主軸是引領高雄轉型智慧城市，與科技界不謀而合。雄中全球校友總會監事召集人，同時也是著名整形醫師徐永昌表示，能親力親為，讓人民有感的政治人物不多，許智傑是其一，他妻子在鳳山五甲是大家族，屆時家族一票都不可以跑。

許智傑提及自己的人生哲學，「有筆、有書、有肝膽，亦狂亦俠亦溫文」，未來若能當上市長，定全力推動城市經濟與觀光經濟，讓城市更有魅力，此外AI及品德教育也會齊頭並進，塑造高雄為兼具品德、雙向感恩的幸福城市。

積極爭取參選下屆高雄市長的立委許智傑，今早在競辦成立市長初選「雄中智庫後援會」，約20名雄中各界精英出席。記者王昭月／攝影
積極爭取參選下屆高雄市長的立委許智傑，今早在競辦成立市長初選「雄中智庫後援會」，約20名雄中各界精英出席。記者王昭月／攝影

