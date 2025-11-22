柯文哲回歸指點2026年選戰？黃國昌：選舉計畫講也講不完

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）今早從國父紀念館騎了一個半小時自行車到北投參加北市議員黃瀞瑩與市黨部舉辦的園遊會，隨後響應捐血捐了250cc。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）今早從國父紀念館騎了一個半小時自行車到北投參加北市議員黃瀞瑩與市黨部舉辦的園遊會，隨後響應捐血捐了250cc。記者蘇健忠／攝影

藍白黨魁日前會面，外界關注在野黨明年地方選舉的合作。對於民眾黨前主席柯文哲是否關注、給予建議，民眾黨主席黃國昌今表示，當然關心，所以整個氣氛融洽，也往這方向在邁進，至於選舉布局持續進行、愈縝密，選舉計畫講2小時都不一定講得完整。

黃國昌今出席北市議員黃瀞瑩和黨部合辦的「台灣有愛、民眾溫情、士北有姐、寒冬送暖園遊會」活動。媒體詢問柯文哲是否關注他日前與國民黨主席鄭麗文會談，雙方是否聊及未來選舉規畫？黃說，柯主席當然關心，整個氣氛融洽，也往這方向在邁進。

黃國昌表示，他們在討論相關事務時，最起碼主席彼此之間的討論，會比較著眼於長遠台灣民眾黨整體的發展，對於目前國內外情勢也都會深入地交換意見。

明年地方選舉，柯有意見或建議？黃直呼太多了，沒辦法用簡單問題可以回答完。他強調，整個布局持續地進行，愈來愈縝密，他當然不可能在這邊就這樣跟大家講選舉計畫，講也講不完，可能講2個小時都不一定講得完整。

至於傳出柯文哲回到辦公室辦公的照片，甚至黨內有人認為柯能夠帶動地方選情。黃國昌說，柯主席作為民眾黨最重要領袖，也強調民眾黨是一個很有制度的政黨；那張照片不是黨的辦公室，是在同一個棟大樓沒有錯，但柯做事情很有分際，黨部有黨部的空間，柯有自己工作的空間。

黃國昌重申，柯主席是一個非常有分際，而且在各項事務的執行上面，他也都非常謹慎。自己不方便透露柯現在工作地點在什麼地方，因為牽涉到他個人選擇，「主席什麼時候想讓大家知道，這應該是主席的決定，並不是我的決定。」柯辦公空間不是中央黨部空間，但是離黨部非常近，自己有事情要跟柯討論時，隨時都可以找得到他。

台灣民眾黨 黃國昌 柯文哲

