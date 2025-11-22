聽新聞
影／黃國昌讚黃瀞瑩表現有目共睹 有信心雙北4+2全壘打
民眾黨主席黃國昌、民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪、民眾黨台北市黨部主委周榆修、台北市議員張志豪等人上午一起出席台北市議員黃瀞瑩舉行的「寒冬送暖園遊會」，黃國昌早上從國父紀念館騎了一個半小時自行車到北投參加活動，隨後參加捐血活動捐了250cc，捐血時，黃國昌看著一旁女記者笑著表示，捐血的人是我，我看你的表情怎麼比我還痛的樣子，隨後哈哈大笑。
民眾黨主席黃國昌致詞時稱讚台北市議員黃瀞瑩表現有目共睹，學姐在基層的扎根非常、非常的深，對於現在台灣民眾黨4位市議員的連任，充滿百分之百的信心，有信心台北市4+2全壘打。「跟國民黨主席鄭麗文，對於接下來的合作，雙方都有相當高的善意，相信等到我們進一步的磋商以後，我們就一步一步往前走，但最重要的還是，在這個過程當中，我們能夠得到更多民眾的信任跟支持」。
對於網媒民調顯示台北市副市長李四川選新北市長民調最高。對於李四川參選動向，黃國昌表示，民主政治本來就是選賢與能，未來李四川是不是有意要參選新北市市長，從他的角度來看，他是以非常開放的心胸，也希望有機會可以跟李四川請益，畢竟李四川過去從高雄市到台北市擔任副手的經驗也相當豐富。
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪與台北市議員黃瀞瑩一起在「台灣有愛 民眾溫情 士北有姐 寒冬送暖園遊會」中做沙畫，陳佩琪透露柯文哲會因為醫學問題和 AI 吵架。
