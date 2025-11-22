快訊

立法院通過「李四川條款」引關注 本尊說話了

三重毒蟲持鐵棍隨機攻擊路人 6旬無辜夫妻受傷

大苑子董座登門道歉！石虎柳丁農友認「誤會已解」：今年不會賣他們柳丁

聽新聞
0:00 / 0:00

影／黃國昌讚黃瀞瑩表現有目共睹 有信心雙北4+2全壘打

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）上午出席寒冬送暖園遊會，黃國昌早上從國父紀念館騎了一個半小時自行車到北投參加活動，並參加捐血活動。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）上午出席寒冬送暖園遊會，黃國昌早上從國父紀念館騎了一個半小時自行車到北投參加活動，並參加捐血活動。記者蘇健忠／攝影

民眾黨主席黃國昌、民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪、民眾黨台北市黨部主委周榆修、台北市議員張志豪等人上午一起出席台北市議員黃瀞瑩舉行的「寒冬送暖園遊會」，黃國昌早上從國父紀念館騎了一個半小時自行車到北投參加活動，隨後參加捐血活動捐了250cc，捐血時，黃國昌看著一旁女記者笑著表示，捐血的人是我，我看你的表情怎麼比我還痛的樣子，隨後哈哈大笑。

民眾黨主席黃國昌致詞時稱讚台北市議員黃瀞瑩表現有目共睹，學姐在基層的扎根非常、非常的深，對於現在台灣民眾黨4位市議員的連任，充滿百分之百的信心，有信心台北市4+2全壘打。「跟國民黨主席鄭麗文，對於接下來的合作，雙方都有相當高的善意，相信等到我們進一步的磋商以後，我們就一步一步往前走，但最重要的還是，在這個過程當中，我們能夠得到更多民眾的信任跟支持」。

對於網媒民調顯示台北市副市長李四川選新北市長民調最高。對於李四川參選動向，黃國昌表示，民主政治本來就是選賢與能，未來李四川是不是有意要參選新北市市長，從他的角度來看，他是以非常開放的心胸，也希望有機會可以跟李四川請益，畢竟李四川過去從高雄市到台北市擔任副手的經驗也相當豐富。

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪與台北市議員黃瀞瑩一起在「台灣有愛 民眾溫情 士北有姐 寒冬送暖園遊會」中做沙畫，陳佩琪透露柯文哲會因為醫學問題和 AI 吵架。

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（左起）、台北市議員黃瀞瑩、民眾黨主席黃國昌、台北市議員張志豪上午出席寒冬送暖園遊會。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（左起）、台北市議員黃瀞瑩、民眾黨主席黃國昌、台北市議員張志豪上午出席寒冬送暖園遊會。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（右起）、台北市議員黃瀞瑩、民眾黨主席黃國昌，上午一起出席寒冬送暖園遊會，三人不約而同露出笑容。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（右起）、台北市議員黃瀞瑩、民眾黨主席黃國昌，上午一起出席寒冬送暖園遊會，三人不約而同露出笑容。記者蘇健忠／攝影

台灣民眾黨 黃國昌 黃瀞瑩

延伸閱讀

李四川民調第一要選新北市長？ 黃國昌曝態度

何時放李四川走？ 蔣萬安表態了

恢復公投綁大選遭綠譴責 藍白：教訓民進黨背叛民主無能卸責

輝達落腳北士科…北市府與新壽解約「放下心中大石頭」？李四川反應曝

相關新聞

李四川民調第一要選新北市長？ 黃國昌曝態度

立法院昨三讀通過「地方制度法」修正案，加上新壽解約、輝達落定北士科，網媒民調顯示台北市副市長李四川又最高。對於李四川參選...

藍白正式開局！兩黨主席高峰會談 盧秀燕：會為台灣帶來新契機

針對國民黨與民眾黨兩黨主席鄭麗文、黃國昌日前舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，正式開啟兩黨合作對話，台中市長盧秀燕上午...

何時放李四川走？ 蔣萬安表態了

輝達落腳北士科T17、T18定案，立法院「李四川條款」也過關，外界關注台北市副市長李四川何時去選新北市長，對此，台北市長...

2026雲林縣長選情！藍營張嘉郡表態爭提名 綠看好劉建國再戰

雲林縣長張麗善明年任期屆滿，誰來接棒備受矚目。民進黨看好立委劉建國披掛上陣，黨中央還未拍板，基層不免焦慮；賴清德總統昨赴...

讚李四川是國民黨重要資產 李彥秀：2026絕不缺席

立法院昨三讀通過「地方制度法」修正案，刪除人口限制，直轄市均可置3位副市長，縣市均可置2位副縣市長，有關修法被認為替明年...

柯文哲回歸指點2026年選戰？黃國昌：選舉計畫講也講不完

藍白黨魁日前會面，外界關注在野黨明年地方選舉的合作。對於民眾黨前主席柯文哲是否關注、給予建議，民眾黨主席黃國昌今表示，當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。