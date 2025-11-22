「李四川條款」昨通過 蘇巧慧：法案不該因人設事、這不是好做法

立法院昨三讀通過「地方制度法」修正案，直轄市政府一律置副市長3人，刪除人口限制規定，明年1月1日施行。此案被外界形容為「李四川條款」，立委蘇巧慧今受訪表示，法案不該因人設事，因地設事，如今國民黨再次調整地方制度法，這不是一個好的做法。

蘇巧慧表示，作為立委，一直認為在立法院通過的法案，既然是要適用全國，就應該是要長治久安，讓國家能夠穩定前進，而不要因人設事、因地設事，那大家可以看到昨天通過的種種法案，像是傅崐萁版的財政收支劃分法，不但是第一版有出錯，而且把新北市的統籌分配款狀況，從過去的六都最低，現在變成了全國人均最低，這就是一個非常惡劣的例子。

蘇巧慧說，而在地方制度法的部分，其實本來因為人口而設有規定，現在台北市的人口變少了，符合規定的狀況下，也應該作調整，國民黨卻因人設事，再次的調整地制法的規定。大家可以很清楚的看到，這並不是一個好的做法。

被問及匯流新聞的民調，若是台北市副市長李四川對上蘇巧慧，李四川民調領先蘇巧慧10%，蘇巧慧表示，現在選戰的對手都還沒有真正確定，各家的民調都是會參考，但是她自己就是更努力的去接觸更多的人，讓更多人認識自己，會籌組年輕、創意，會做事的團隊，讓大家知道蘇巧慧會是在這場選戰中最有創意、有新穎想法，並且會做事、有效率，最好的候選人。

蘇巧慧日前受訪提到，自己的優勢是「年輕、創意、會做事」。李四川21日對此回應，執政本身並不是穿著漂亮，應該是施政政績才是最好的表現。

蘇巧慧表示，他完全認同李四川的說法，做一個首長的候選人，就是應該要拿出政績，所以都用自己10年來在地方建設的成績，在國會表現的成績，來爭取市民的認同。那至於穿著打扮，她一向以合宜得體唯宜，只要覺得穿著適合那個場合，適合這個活動，都會是漂漂亮亮的。