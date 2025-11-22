快訊

立法院通過「李四川條款」引關注 本尊說話了

三重毒蟲持鐵棍隨機攻擊路人 6旬無辜夫妻受傷

大苑子董座登門道歉！石虎柳丁農友認「誤會已解」：今年不會賣他們柳丁

民進黨2026桃園市長派誰？陳學聖：不管換誰都是同一套

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨前立委陳學聖說，桃園需要能替城市當下危機的治理人才，但民進黨不管人名換成誰，都是「重表演、輕治理」的政治文化。圖／翻攝自陳學聖臉書
國民黨前立委陳學聖說，桃園需要能替城市當下危機的治理人才，但民進黨不管人名換成誰，都是「重表演、輕治理」的政治文化。圖／翻攝自陳學聖臉書

2026選戰即將開打，民進黨桃園市長人選備受各界關注，坊間流傳版本多達7、8種，但至今沒有定案。國民黨前立委陳學聖今發文表示，桃園需要能替城市當下危機的治理人才，但民進黨不管人名換成誰，都是「重表演、輕治理」的政治文化。

陳學聖指出，中央政府最近公布「坡地金育獎」，外界幾乎沒有討論，因為它沒有聲量、沒有舞台效果、也沒有演唱會效應，但它象徵一座城市最關鍵、最不能出錯的治理能力。桃園在張善政帶領下，一口氣拿下直轄市第一名與四項大獎，這是桃園升格以來 、前市長鄭文燦任內從未拿過的肯定，而且這個獎是由民進黨中央政府頒發，更具意義。

陳學聖說，山坡地保育「好說不好做」，張善政的做法務實不花俏，用衛星與無人機抓違規，土石流LINE BOT即時回報，水保績效也線上化、透明化，這些做法不會帶來聲量，卻能在關鍵時刻守住人命。

話鋒一轉，陳學聖批民進黨長期推崇的市政風格，是「看得見的活動」、「聲量效果」和「拍幾間廟、跑幾個點」，結果看到高雄「美濃大峽谷」、「仁武垃圾山」與「山坡地破碎化問題持續惡化」。他說這些事情不是不能做，是不想做，這些「看不見的治理」被忽視得太久。

最近陳學聖說，民進黨開始點名各種要參選桃園的人選，不管人名換成誰，代表的都是同一套「重表演、輕治理」的政治文化。轉骨中的桃園，該往哪走？是強調拜幾間廟、政治亂秀路線？或是像張善政把城市最看不見的地方顧好的務實路線？大家心中自有答案。

民進黨 陳學聖 張善政

延伸閱讀

讚張善政默默奪治理獎 陳學聖反諷高雄市政風格只有作秀

行政院提財劃法修法版本 張善政：有改進空間，盼滾動修正愈變愈好

雙層巴士預計明年開放上國道 張善政：6路線優先投入

林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

相關新聞

李四川民調第一要選新北市長？ 黃國昌曝態度

立法院昨三讀通過「地方制度法」修正案，加上新壽解約、輝達落定北士科，網媒民調顯示台北市副市長李四川又最高。對於李四川參選...

藍白正式開局！兩黨主席高峰會談 盧秀燕：會為台灣帶來新契機

針對國民黨與民眾黨兩黨主席鄭麗文、黃國昌日前舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，正式開啟兩黨合作對話，台中市長盧秀燕上午...

何時放李四川走？ 蔣萬安表態了

輝達落腳北士科T17、T18定案，立法院「李四川條款」也過關，外界關注台北市副市長李四川何時去選新北市長，對此，台北市長...

2026雲林縣長選情！藍營張嘉郡表態爭提名 綠看好劉建國再戰

雲林縣長張麗善明年任期屆滿，誰來接棒備受矚目。民進黨看好立委劉建國披掛上陣，黨中央還未拍板，基層不免焦慮；賴清德總統昨赴...

讚李四川是國民黨重要資產 李彥秀：2026絕不缺席

立法院昨三讀通過「地方制度法」修正案，刪除人口限制，直轄市均可置3位副市長，縣市均可置2位副縣市長，有關修法被認為替明年...

柯文哲回歸指點2026年選戰？黃國昌：選舉計畫講也講不完

藍白黨魁日前會面，外界關注在野黨明年地方選舉的合作。對於民眾黨前主席柯文哲是否關注、給予建議，民眾黨主席黃國昌今表示，當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。