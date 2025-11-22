「李四川條款」引關注 侯友宜：市民期待踏實做事的人

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜認為市民最在乎的是候選人是否願意勤跑基層，一步一腳印為新北努力。記者張策／攝影
新北市長侯友宜認為市民最在乎的是候選人是否願意勤跑基層，一步一腳印為新北努力。記者張策／攝影

立法院昨三讀通過地方制度法部分條文修正，被外界稱為「李四川條款」，放寬直轄市副市長人數限制，再度引發外界對於台北市副市長李四川是否投入新北市長選戰的討論。新北市長侯友宜今出席新北國際志工日活動時表示，市民最在乎的不是誰出戰，而是候選人是否願意「勤跑基層、踏實做事」。

最新民調顯示，若是新北市長選舉一對一對決情況下，李四川將以約10個百分點領先民進黨立委蘇巧慧，侯友宜回應，對新北市民而言，最期待的始終是能真正理解地方需求、把建設願景一步一步落實的參選人。他強調說，「勤跑基層、了解市民需求、紮實把事情做好，這才是市民最期待的。」

至於國民黨若最後由李四川出線參選，是否會全力支持？侯友宜語氣肯定地說，他一定會支持國民黨所提名的候選人。

