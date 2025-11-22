李四川民調第一要選新北市長？ 黃國昌曝態度

立法院昨三讀通過「地方制度法」修正案，加上新壽解約、輝達落定北士科，網媒民調顯示台北市副市長李四川又最高。對於李四川參選新北市長動向，民眾黨主席黃國昌今說，民主政治是選賢與能，他是非常開放的心胸，「也希望有機會跟川伯請益」。

黃國昌今出席北市議員黃瀞瑩舉辦的「台灣有愛、民眾溫情、士北有姐、寒冬送暖園遊會」活動。他表示，昨天地方制度法修正是為了讓地方制度可長可久，有關於六都副首長及縣市首長的員額，跟現在比起來增加，主要是要讓各個縣市在整個地方治理上面的推展能夠更順暢。

他認為，用「李四川條款」來形容真的有點太沉重，「對川伯也不盡公平」。李四川現在在台北市擔任副市長，相信他輔助蔣萬安市長的表現有目共睹。

黃國昌說，民主政治本來就是選賢與能，未來李四川是不是有意要參選新北市市長，從他的角度來看，他是以非常開放的心胸，也希望有機會可以跟李四川請益，畢竟李四川過去從高雄市到台北市擔任副手的經驗也相當豐富。

他說，選舉彼此之間良性競爭，不用把它看成是你死我活，對於現在台灣已經被民進黨搞得很肅殺的氣氛，應該會有所幫助。

至於CNEWS匯流新聞網所做的「新北市長選舉民調」顯示，李四川、民進黨立委蘇巧慧與黃國昌的組合中，李39.1％、蘇35.7％、黃16.1％。黃國昌說，各種民調都會虛心地接受，作為參考，最重要的事情是自己繼續好好的努力，爭取更多選民的支持。