藍白正式開局！兩黨主席高峰會談 盧秀燕：會為台灣帶來新契機

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）上午在參加外埔馬鳴國小60周年校慶活動時，對於藍白合高峰會談充滿希望。記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕（中）上午在參加外埔馬鳴國小60周年校慶活動時，對於藍白合高峰會談充滿希望。記者黑中亮／攝影

針對國民黨與民眾黨兩黨主席鄭麗文黃國昌日前舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，正式開啟兩黨合作對話，台中市長盧秀燕上午表示，兩位黨主席都是具有以大局為重心思維的人，相信能為國家帶來新的契機。

「藍白」兩黨黨主席本周的正式互動，主要是在討論2026年地方選舉的合作策略，雙方會談重點包括定調合作，雙方宣示「藍加白」代表台灣主流民意，目標是為人民提供更好的政策與治理團隊。

雙方會談共同採取全程公開方式進行，有別於過去藍白協商的閉門會議，展現雙方誠意，同時聚焦2026大選，會談深入觸及2026地方選舉的合作「深水區」，黃國昌強調將用最大誠意推出「最強團隊」。

做為藍營目前最重要的「母雞」，一向較少發表意見的台中市長盧秀燕，上午在參加外埔馬鳴國小60周年校慶活動時，對於藍白合會談的結果，表示鄭麗文跟黃國昌都是具有以大局為重心思維的人，大家要相信他們，要信任黨主席這樣才是對於黨內或者政黨之間，才是一個團結合作的一個好的基礎，也相信他們一定會為藍白合，為國家帶來新的契機。

