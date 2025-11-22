何時放李四川走？ 蔣萬安表態了

輝達落腳北士科T17、T18定案，立法院「李四川條款」也過關，外界關注台北市副市長李四川何時去選新北市長，對此，台北市長蔣萬安上午受訪笑著表示，其實現在離選舉還有很長一段時間。

李四川在輝達案，協調談判與新壽地上權解約，表現亮眼，蔣萬安上午參加2025年CBMC台灣年會城市論壇，媒體關心輝達確定落腳T17、T18，何時放李四川走？蔣萬安笑著表示，其實現在離選舉還有很長一段時間，「我們現在都全力專注在拚市政。」

過去蔣萬安被問到何時要讓李四川去選新北市長，蔣萬安常用唱歌表達要留住「川伯」；媒體今天也問蔣萬安要對李四川唱什麼歌？蔣萬安笑著說，謝謝大家、謝謝。另外，對於立院通過「李四川條款」，蔣萬安沒有正面回應，只說謝謝大家，謝謝。