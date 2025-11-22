快訊

日職／新球季穿上西武73號 林安可：挑戰日職由衷開心

酸高市府嗆告「有夠暖」！陳菁徽再指多位綠委交往月世界垃圾山主嫌

美降息趨勢不易撼動 2種債券吸引人 1種債再等等

聽新聞
0:00 / 0:00

何時放李四川走？ 蔣萬安表態了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加2025年CBMC台灣年會城市論壇受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加2025年CBMC台灣年會城市論壇受訪。記者楊正海／攝影

輝達落腳北士科T17、T18定案，立法院「李四川條款」也過關，外界關注台北市副市長李四川何時去選新北市長，對此，台北市長蔣萬安上午受訪笑著表示，其實現在離選舉還有很長一段時間。

李四川在輝達案，協調談判與新壽地上權解約，表現亮眼，蔣萬安上午參加2025年CBMC台灣年會城市論壇，媒體關心輝達確定落腳T17、T18，何時放李四川走？蔣萬安笑著表示，其實現在離選舉還有很長一段時間，「我們現在都全力專注在拚市政。」

過去蔣萬安被問到何時要讓李四川去選新北市長，蔣萬安常用唱歌表達要留住「川伯」；媒體今天也問蔣萬安要對李四川唱什麼歌？蔣萬安笑著說，謝謝大家、謝謝。另外，對於立院通過「李四川條款」，蔣萬安沒有正面回應，只說謝謝大家，謝謝。

蔣萬安 李四川

延伸閱讀

輝達落腳北士科…北市府與新壽解約「放下心中大石頭」？李四川反應曝

「共榮共好」蔣萬安任內原住民人口成長率達12%

「不滿意還是可以接受」財劃法爭議 李四川建議財政部這麼做

蘇巧慧稱己3優勢「年輕、創意、會做事」 李四川反應曝光

相關新聞

藍白正式開局！兩黨主席高峰會談 盧秀燕：會為台灣帶來新契機

針對國民黨與民眾黨兩黨主席鄭麗文、黃國昌日前舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，正式開啟兩黨合作對話，台中市長盧秀燕上午...

何時放李四川走？ 蔣萬安表態了

輝達落腳北士科T17、T18定案，立法院「李四川條款」也過關，外界關注台北市副市長李四川何時去選新北市長，對此，台北市長...

2026雲林縣長選情！藍營張嘉郡表態爭提名 綠看好劉建國再戰

雲林縣長張麗善明年任期屆滿，誰來接棒備受矚目。民進黨看好立委劉建國披掛上陣，黨中央還未拍板，基層不免焦慮；賴清德總統昨赴...

觀察站／雲縣長選戰 藍營深耕優勢、綠整合存變數

明年地方選戰逼近，有意參選人摩拳擦掌，雲林藍綠對壘漸浮上檯面，民進黨立委劉建國隨黨中央選對會可能名單曝光將再戰，藍營不分...

新聞眼／竹北、竹東成縣長選戰新票倉 藍綠白搶攻

新竹科學園區推升人口外溢，大量科技移民移居竹北、竹東等地區，竹北市即將躍居全台最大縣轄市，改變新竹縣人口結構，鬆動藍大於...

2026竹縣長選戰 明年初局勢明朗

副總統蕭美琴昨到竹北仁義市場參訪，並與竹北市長鄭朝方、市場攤商座談10分鐘。蕭美琴讚鄭朝方有品味、氣質治理城市，未正面回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。