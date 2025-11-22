聽新聞
2026雲林縣長選情！藍營張嘉郡表態爭提名 綠看好劉建國再戰

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
國民黨立委張嘉郡表態爭取提名下屆雲林縣長。記者陳雅玲／攝影
國民黨立委張嘉郡表態爭取提名下屆雲林縣長。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長張麗善明年任期屆滿，誰來接棒備受矚目。民進黨看好立委劉建國披掛上陣，黨中央還未拍板，基層不免焦慮；賴清德總統昨赴雲林贈匾，劉建國未現身，引發側目。前縣長、中央畜產會董事長蘇治芬強調「人選就是劉建國，不會有變數」。藍營張麗善姪女、國民黨立委張嘉郡首度鬆口，爭取提名參選縣長，藍綠攻防箭在弦上。

民進黨選舉對策委員會5日、19日開會，外界預估劉建國可獲徵召再戰縣長，但2次會議都無疾而終，引起地方議論，一度傳出前縣長、中央畜產會董事長蘇治芬可能再戰。

賴總統昨赴西螺吳厝朝興宮贈匾，西螺是劉建國票倉之一，身為縣黨部主委卻未現身，引發外界聯想。他解釋因立院甲級動員未到場，對於參選話題，劉建國強調黨內氣氛團結，並指外界「裂痕說」不存在，相信黨中央會在合適時間做決定。蘇治芬表示，「人選就是劉建國，不會有變數」，要大家不用著急，黨中央提名自有其節奏。

張麗善近期出席活動，幾乎可見張嘉郡在其左右，外界解讀2人啟動「交棒模式」。張嘉郡表示，雲林在張麗善治理下大幅進步，從農業大縣轉型農工商科技城重要階段，她有留學英國經驗、具國際視野，有責任挺身而出，接下繼續推動雲林加速前進棒子，她將積極爭取提名參選縣長，有信心打贏明年選戰。

張麗善說，「我在縣長任內盡心擘劃雲林未來，希望既定政策延續，順利完成後續任務。」將推薦黨中央提名張嘉郡，全力擔任最佳助選員，協助打贏選戰，延續既有政策施行。

本屆縣長選舉，劉建國選前7個月才獲徵召挑戰尋求連任的張麗善，因起步太晚等因素，最終以4萬多票差距敗選。民進黨雲林議會黨團總召蔡孟真指出，國民黨幾乎「定於一尊」，民進黨應加速提名腳步，以利整合士氣、備戰2026。

民進黨內普遍看好立委劉建國再選縣長。記者陳雅玲／攝影
民進黨內普遍看好立委劉建國再選縣長。記者陳雅玲／攝影
賴清德總統（前排左三）昨赴雲林吳厝朝興宮贈匾，民進黨雲林縣黨部主委劉建國未現身。記者陳雅玲／攝影
賴清德總統（前排左三）昨赴雲林吳厝朝興宮贈匾，民進黨雲林縣黨部主委劉建國未現身。記者陳雅玲／攝影

雲林 民進黨 國民黨 張麗善 賴清德 劉建國 張嘉郡

