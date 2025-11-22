聽新聞
2026竹縣長選戰 明年初局勢明朗

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹報導
副總統蕭美琴（左）昨下午參訪竹北，與竹北市長鄭朝方合體，讚他有品味與氣質。記者黃羿馨／攝影
副總統蕭美琴（左）昨下午參訪竹北，與竹北市長鄭朝方合體，讚他有品味與氣質。記者黃羿馨／攝影

副總統蕭美琴昨到竹北仁義市場參訪，並與竹北市長鄭朝方、市場攤商座談10分鐘。蕭美琴讚鄭朝方有品味、氣質治理城市，未正面回應2026人選。新竹縣長楊文科明年卸任，國民黨籍副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、林思銘都被點名；民眾黨在藍白合前提下，目前無人表態。

明年新竹縣長選情升溫，政壇預估，綠營鄭朝方以竹北治理成績，鎖定「更上層樓」，明年初局勢將更明朗。藍營部分，陳見賢近期將有動作，徐欣瑩、林思銘都持續布局。

蕭美琴昨在鄭朝方陪同下，前往竹北仁義市場考察，參訪行程結束後，蕭美琴與鄭朝方與攤商代表共進下午茶，現場準備客家傳統點心，還刻意支開媒體，兩人交談並與攤商近距離互動。

蕭美琴形容鄭是「有氣質與品味的市長」，她肯定市場改造帶動人潮與業績。記者問蕭是否挺鄭朝方選縣長？蕭美琴表示，主要關心百工百業發展，相關議題有專責委員會處理。鄭朝方說，竹北人口已突破22萬人，將成為全台最大縣轄市，將持續打造更好的生活環境。

藍營誰來接棒楊文科？國民黨竹縣黨部主委陳見賢說，黨內提名辦法仍在研擬，相關時程與機制仍待討論與整合。藍營呼聲較高的人選不少，陳見賢近期將有動作，據傳國民黨主席10月底到新竹縣議會，議長張鎮榮曾「做球」推薦陳給鄭。

徐欣瑩、林思銘也被基層看好。徐勤走基層，在各地累積人氣與支持者，爭取地方教育、交通建設，被看好接棒。林思銘擔任財政委員會召委，在財劃法修法扮演關鍵角色，為新竹縣府爭取預算，林思銘團隊近來跨區服務，展現企圖心。

民眾黨竹縣議員、民眾黨新竹黨部前主委林碩彥說，藍白合作已是基本方向，黨內尚無人表態參選新竹縣長，縣長部分可以理解藍營參選，但鄉鎮市長提名不能「蜻蜓點水式的藍白合」，黨主席黃國昌曾表示「爭取竹北市長」，尚待黨內協商。

新竹縣長楊文科（左二）明年底卸任，藍委林思銘（左一）、徐欣瑩（左三）、副縣長陳見賢都是熱門人選。圖／讀者提供
新竹縣長楊文科（左二）明年底卸任，藍委林思銘（左一）、徐欣瑩（左三）、副縣長陳見賢都是熱門人選。圖／讀者提供

