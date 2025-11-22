新聞眼／竹北、竹東成縣長選戰新票倉 藍綠白搶攻

新竹科學園區推升人口外溢，大量科技移民移居竹北、竹東等地區，竹北市即將躍居全台最大縣轄市，改變新竹縣人口結構，鬆動藍大於綠的選舉板塊。放眼2026，竹北、竹東已成為新竹縣長「新票源核心」，藍、綠、白都積極搶攻。

副總統蕭美琴昨參觀竹北仁義市場，與竹北市長鄭朝方合體。兩人雖避談選舉，但鄭朝方喊出「竹北超越竹北」，以文青美學改造竹北氣質，加上年輕形象，爭取竹北新興移民支持。鄭朝方能入主竹北，就是贏在中間選民，他雖未表態參選，但已是公認的黨內最強母雞。

國民黨在新竹縣具地方實力，即使年輕人口移居，藍營仍保有穩固板塊，新竹縣長楊文科卸任後，接班人選不少。副縣長陳見賢基層實力雄厚，陸戰能力強，近期陸空布局，除開通臉書粉專，頻繁出席地方活動，為參選預備。

國民黨立委徐欣瑩選過副總統與新竹縣長，知名度高，理工博士背景受竹北新移民支持，她在大罷免潮中，也是藍營首位二階連署未通過的立委。國民黨立委林思銘在竹北、竹東人氣高，近期遭網路抹黑反而拉高人氣，支持者也盼林勇於承擔。

竹科外溢人口正在重塑竹縣政治生態，綠營除守住竹北執政優勢，也得擴展客家族群與傳統板塊，才能真正「超越竹北」，入住縣府所在的「光明六路」。

去年總統大選民眾黨在竹北、竹東票數亮眼，科技族群與年輕選民打破傳統板塊。民眾黨預估不會推出新竹縣長人選，藍營占傳統優勢，但藍白能否實質合作？攸關竹北、竹東等選票流向。