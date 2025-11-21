快訊

雲林縣長選戰升溫！藍營張嘉郡爭提名 蘇治芬：綠營人選就是劉建國

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨立委劉建國（右）被視為民進黨競逐下屆縣長的主要人選，但黨中央尚未拍板，外界一度傳出中央畜產會董事長蘇治芬（左）可能再戰，蘇治芬親口否認再戰，並指人選就是劉建國。圖／本報資料照
2026九合一選舉布局緊繃，下屆雲林縣長戰火線升高，雲林縣長張麗善姪女、國民黨立委張嘉郡今鬆口，將爭取黨內提名參選縣長，力拚延續張麗善縣政；民進黨方面雖普遍看好立委劉建國披掛上陣，但黨中央遲未拍板，引發基層焦慮，一度傳出前縣長、中央畜產會董事長蘇治芬可能再戰。

張麗善明年任期屆滿，張嘉郡今表態爭取提名，盼延續縣政成果、再創高峰。相較之下，綠營雖看好劉建國為再戰，共識漸成形，然而黨中央尚未拍板，地方基層不免議論。蘇治芬今明確闢謠，強調「人選就是劉建國，不會有變數」，要大家不用著急，黨中央提名有其節奏。

賴清德總統今赴西螺吳厝朝興宮贈匾，西螺是劉建國票倉之一，他又是縣黨部主委卻未現身，引發外界聯想。他受訪時解釋因立院甲級動員未到場，對於參選話題，劉建國強調黨內氣氛團結，外界的「裂痕說」並不存在，並信任黨中央會在合適時間做出決定。

劉建國在本屆縣長選舉時，在選前7個月才獲民進黨徵召挑戰尋求連任的張麗善，但因起步太晚等因素，最終以4萬多票差距敗選。民進黨雲林縣議會黨團總召蔡孟真指出，國民黨幾乎「定於一尊」，民進黨應加速提名腳步，以利整合士氣、備戰2026。

劉建國 張麗善 民進黨

