提名卡關？民進黨彰化縣長四搶一 12月中旬「一夜民調」內參分勝負

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
民進黨下屆彰化縣長提名，共有正國會立委黃秀芳、新潮流系立委陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富辦理登記，民進黨中央選對會將採對比式民調競爭。聯合報系資料照片
明年彰化縣長選舉，民進黨4人爭取提名，本月19日中央黨部選舉對策委員會分別約談及協調沒有共識，預計將辦民調內參，時程在12月15日到18日這4天中擇一晚，以市內電話做民調，民調結果4人會知道，但不對外公佈，將由選對會再參酌其他評選內容，再由黨主席賴清德決定徵召人選。

民進黨登記爭取縣長提名的有正國會立委黃秀芳、新潮流系立委陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富，由於他們均堅持爭取提名，分別大肆張掛看板、勤走基層、成立服務處、在網路增加曝光度，日前選對會協調不成被外界認為在預料之中，為求公平這次民調由中央黨部民調中心執行，而非委託民間公司。

據了解，15日到18日這四天會擇一晚6時到10時做民調，選對會將於每天早10點抽籤，決定是否當天晚上民調，若沒抽中則隔天早上10點再抽，民調預計一個晚上就做完，共1200分抽樣數，除非當晚完成的調查量與目標1200相差太多，才會隔天晚上繼續做達到1200分。

初步了解民調內容將以綠藍「對比式」進行，4人各自與國民黨假想敵包括立委謝衣鳯或工策會總幹事洪榮章兩人中擇一人對比，不過，有人質疑只有對比式沒有互比式，且假想敵人選有限下，最後結果可能失準；相關方式選對會預計12月3日揭曉。民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞指出，民調內容是選對會討論決定，他並不了解細節。

