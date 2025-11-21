網媒民調藍白僅有他能贏蘇巧慧 劉和然：民調一時、市政才是長久

2026新北市長之役逐漸加溫，民進黨確定由立委蘇巧慧出馬，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，藍營這方北市副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲高。

「CNEWS匯流新聞網」今公布民調指，在一對一狀況下，國民黨若推出李四川，領先蘇巧慧10個百分點，劉和然與黃國昌分別落後蘇巧慧6.6個百分點與13.9個百分點。劉和然回應，民調是一時的，市政才是長久的，他目前仍以市政優先。

劉和然說，感謝市民的支持與提醒，他會繼續把心力放在市政，持續勤走29區，用「望聞問切」的方式深入基層，「看市民的需要、傾聽心聲、詢問專家、切入要害」，讓市民看到市府團隊把事情做好、讓新北更好。

根據CNEWS匯流新聞網所做的「新北市長選舉匯流民調」顯示，現階段若國民黨推出李四川，在一對一對決下，李四川47.1%，領先蘇巧慧37.1%，若國民黨推出劉和然，蘇巧慧41.4%，領先劉和然34.8%，若藍白合推出黃國昌，則蘇巧慧47.3%，領先黃國昌的33.4%。