蕭美琴、鄭朝方同框掀聯想 藍綠白2026竹縣選戰提前開打

副總統蕭美琴今下午在新竹縣竹北市長鄭朝方陪同下前往竹北仁義市場視察，此行被外界解讀為2026年新竹縣長選戰的前哨動作，蕭與鄭兩人避開媒體密談約10分鐘，面對媒體詢問是支持鄭代表民進黨參選明年新竹縣長？蕭雖無正面回應，但仍特地停下腳步接受聯訪，強調有專責委員會處理。

參訪行程結束後，蕭美琴與鄭朝方及竹北3座市場的攤商代表共進下午茶、近距離交流。鄭朝方特別準備客家傳統點心，包括艾草粄、黑糖發糕、紅麴米糕等，與蕭美琴近距離寒暄互動。

蕭美琴肯定市場透過改造成功帶動人潮與業績成長，成為其他縣市會羨慕的典範，並形容鄭朝方是「有氣質與品味的市長」，從香水設計到改善步道、門面與街景燈光，都能把美學融入日常，且不需大筆經費，讓城市更加溫暖、吸引人。

在蕭美琴與鄭朝方互動引發政治聯想的同時，藍白兩大陣營也正加緊布局2026年新竹縣長選戰。

民眾黨前新竹黨部副主委、竹縣議員林碩彥指出，藍白兩黨主席日前會面，已為藍白合作定下基本方向，黨內目前尚未聽聞有人表態角逐竹縣縣長，若最後決定縣長席次由藍營參選，民眾黨也可理解；但若鄉鎮市長席次全數讓出，「那恐怕只是蜻蜓點水式的藍白合」。近期黃國昌主席曾提及「爭取竹北市長」的可能性，相關人選與布局仍待黨內協商。

明年底新竹縣長選戰日漸逼近，「誰將接棒楊文科？」成為藍營內部最受矚目的議題。然而，國民黨至今尚未形成共識。國民黨竹縣黨部主委陳見賢表示，黨內提名辦法仍在研擬中，相關時程與機制尚未明確，後續仍需進一步討論與整合。

面對竹北新興住民持續成長、選民結構快速轉變，藍營如何爭取支持成為關鍵課題。陳見賢指出，除了穩固基層組織，更重要的是提出具體、前瞻且能回應在地需求的政策藍圖，穩扎穩打獲得選民信任。

藍營目前參選縣長呼聲高的有副縣長陳見賢、立委徐欣瑩和林思銘，據聞黨主席鄭麗文10月27日私人行程到新竹縣議會時，議長張鎮榮便「做球」給陳見賢，向黨主席表明態度。

立委徐欣瑩與團隊勤走地方基層，曾擔任過全縣的立法委員，一直都在服務，各鄉鎮累積固定支持者，她關注地方教育、交通等議題，也頻頻為地方爭取，被視為藍營在新竹的關鍵人選。