【即時短評】蕭美琴讚他「有品味」 點燃2026新竹縣長戰火

竹科發展持續推升外溢人口，新竹縣近10年人口結構顯著改變，竹北、竹東湧入大量科技移居族群，逐步鬆動傳統藍大於綠的選舉板塊。這股人口變化，使兩地成為2026新竹縣長選戰的「新票源核心」，也成為藍綠與民眾黨積極經營的主戰區。

副總統蕭美琴今天參訪竹北市場，面對記者提問「參訪竹北仁義市場是支持鄭朝方選縣長？」她於現場未作回應。不過，竹北是民進黨籍市長鄭朝方用心經營的區域，此行被外界解讀為中央對地方選情的關注，也象徵對鄭朝方施政成果的肯定。

鄭朝方憑藉年輕形象與施政成績，正努力在這些竹北移入人口中累積支持，搶攻新興選民板塊。一般認為，鄭朝方之所以能翻轉竹北市，就是贏在中間選票。雖鄭朝方未表態選縣長，但已被黨內認為最強母雞。

國民黨在竹縣具厚實地方基礎，使藍營即使面對人口變遷，仍保有穩固底盤，目前已有若干潛在人選布局提名。黨部主委、副縣長陳見賢基層實力雄厚，多次大選藍營票數亮眼，陸戰能力不容小覷。近期他開通臉書專頁、頻繁出席活動，布局陸空雙線，私下表態參選意願堅定。

曾參選副總統與新竹縣長的立委徐欣瑩，全國知名度高，理工博士背景加上竹北新移民族群支持，競爭力強，徐欣瑩更是藍營首位在二階罷免連署未通過的立委，展現新竹地方深厚的支持度。

挺過大罷免的立委林思銘，在竹北東區與竹東擁人氣，近期林思銘在網路被抹黑讓選舉氣氛升溫，據悉，若國民黨竹縣長要辦理初選，林的支持者期望他不會缺席、勇敢承擔。

竹科人口外溢正在重塑新竹縣政治生態，從本屆總統選舉得票觀察，民眾黨在竹北、竹東兩地票數亮眼，顯示科技與年輕選民不若傳統地方板塊有固定歸屬，因此，即便民眾黨在未推出縣長人選，在這波「藍白合」具有關鍵選票，也使綠營難以單靠人口結構改變就穩住優勢。