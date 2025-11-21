快訊

外送專法出爐…外送員時薪不得低於最低工資1.25倍 最重罰50萬元

走路就有LINE POINTS！《LINE散步趣》上下班賺點數 對決好友也能拿金幣

心動警告！TWICE子瑜抵台微笑揮手 千名粉絲迎接「歡迎回家」

綠營高雄市長初選競爭白熱化 林岱樺旗山造勢搶攻邱議瑩大本營

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨立委林岱樺。記者郭韋綺／翻攝
民進黨立委林岱樺。記者郭韋綺／翻攝

民進黨高雄市長初選4搶1競爭白熱化，表態角逐民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，本周六下午4時將在旗山公共體育場舉行「三山造勢」第二場晚會，林岱樺今表示，月初在岡山創下3萬人次相挺的場面後，將延續氣勢提出市政改革藍圖；值得觀察的是，旗山向來是立委邱議瑩大本營，這場造勢也被解讀為搶攻山城支持度，布局初選意味濃。

林岱樺本月初岡山造勢，原本同屬正國會王義川、卓冠廷等人站台相挺，卻遭質疑挺貪汙，上台助講行程通通喊卡，但當晚湧入3萬人支持，也讓她猶如吃下了定心丸。

延續岡山造勢，林岱樺本周六在旗山舉辦第二場晚會，林岱樺預告將宣布政見、在地改革願景，她說旗美地區好山好水，卻常遭汙名、更成為廢棄物傾倒的犧牲地，這次是高雄人捍衛自己土地的戰役。

林岱樺說，她會具體提出未來市政規畫，以安居樂業為核心改革原縣區，打造兼具永續、交通與經濟發展的未來。

她同時透過社群發文，強調過去曾多次參選高雄縣全選區的立委，大旗美等東九區鄉親，對她十分熟悉，也有深厚情感，她也號召市民用行動站出來力挺她支持改革。

林岱樺 岡山

延伸閱讀

邱議瑩號召「高市挺高市」 喊話國航推遊日本千元折價券

林岱樺涉詐助理費案再開庭 月薪21萬弟媳今現身法庭

林岱樺初選登記改由幕僚代辦 留高雄勘查防災工程

林岱樺今留高雄勘查滯洪池 幕僚代登記高雄市長初選

相關新聞

網媒民調藍白僅有他能贏蘇巧慧 劉和然：民調一時、市政才是長久

2026新北市長之役逐漸加溫，民進黨確定由立委蘇巧慧出馬，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，藍營這方北市副市長李四川、新北...

蕭美琴、鄭朝方同框掀聯想 藍綠白2026竹縣選戰提前開打

副總統蕭美琴今下午在新竹縣竹北市長鄭朝方陪同下前往竹北仁義市場視察，此行被外界解讀為2026年新竹縣長選戰的前哨動作，蕭...

【即時短評】蕭美琴讚他「有品味」 點燃2026新竹縣長戰火

竹科發展持續推升外溢人口，新竹縣近10年人口結構顯著改變，竹北、竹東湧入大量科技移居族群，逐步鬆動傳統藍大於綠的選舉板塊...

綠營高雄市長初選競爭白熱化 林岱樺旗山造勢搶攻邱議瑩大本營

民進黨高雄市長初選4搶1競爭白熱化，表態角逐民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，本周六下午4時將在旗山公共體育場舉行「三山造...

逛竹北傳統市場 挺鄭朝方選新竹縣長？蕭美琴給答案

副總統蕭美琴今下午在竹北市長鄭朝方陪同下前往竹北仁義市場視察，此行被外界解讀為2026年新竹縣長選戰的前哨動作。面對媒體...

【重磅快評】從王世堅的族譜可找到徐國勇頭痛解方？

民進黨2026在北桃推不出強棒，立委蔡其昌被點名是挑戰桃園市長張善政的奇兵，他受訪表示沒這個事，謝謝抬愛；其實蔡其昌早有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。