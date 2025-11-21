綠營高雄市長初選競爭白熱化 林岱樺旗山造勢搶攻邱議瑩大本營

民進黨高雄市長初選4搶1競爭白熱化，表態角逐民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，本周六下午4時將在旗山公共體育場舉行「三山造勢」第二場晚會，林岱樺今表示，月初在岡山創下3萬人次相挺的場面後，將延續氣勢提出市政改革藍圖；值得觀察的是，旗山向來是立委邱議瑩大本營，這場造勢也被解讀為搶攻山城支持度，布局初選意味濃。

林岱樺本月初岡山造勢，原本同屬正國會王義川、卓冠廷等人站台相挺，卻遭質疑挺貪汙，上台助講行程通通喊卡，但當晚湧入3萬人支持，也讓她猶如吃下了定心丸。

延續岡山造勢，林岱樺本周六在旗山舉辦第二場晚會，林岱樺預告將宣布政見、在地改革願景，她說旗美地區好山好水，卻常遭汙名、更成為廢棄物傾倒的犧牲地，這次是高雄人捍衛自己土地的戰役。

林岱樺說，她會具體提出未來市政規畫，以安居樂業為核心改革原縣區，打造兼具永續、交通與經濟發展的未來。

她同時透過社群發文，強調過去曾多次參選高雄縣全選區的立委，大旗美等東九區鄉親，對她十分熟悉，也有深厚情感，她也號召市民用行動站出來力挺她支持改革。