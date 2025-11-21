綠營高雄市長初選競爭白熱化 林岱樺旗山造勢搶攻邱議瑩大本營
民進黨高雄市長初選4搶1競爭白熱化，表態角逐民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，本周六下午4時將在旗山公共體育場舉行「三山造勢」第二場晚會，林岱樺今表示，月初在岡山創下3萬人次相挺的場面後，將延續氣勢提出市政改革藍圖；值得觀察的是，旗山向來是立委邱議瑩大本營，這場造勢也被解讀為搶攻山城支持度，布局初選意味濃。
林岱樺本月初岡山造勢，原本同屬正國會王義川、卓冠廷等人站台相挺，卻遭質疑挺貪汙，上台助講行程通通喊卡，但當晚湧入3萬人支持，也讓她猶如吃下了定心丸。
延續岡山造勢，林岱樺本周六在旗山舉辦第二場晚會，林岱樺預告將宣布政見、在地改革願景，她說旗美地區好山好水，卻常遭汙名、更成為廢棄物傾倒的犧牲地，這次是高雄人捍衛自己土地的戰役。
林岱樺說，她會具體提出未來市政規畫，以安居樂業為核心改革原縣區，打造兼具永續、交通與經濟發展的未來。
她同時透過社群發文，強調過去曾多次參選高雄縣全選區的立委，大旗美等東九區鄉親，對她十分熟悉，也有深厚情感，她也號召市民用行動站出來力挺她支持改革。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言