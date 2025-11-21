逛竹北傳統市場 挺鄭朝方選新竹縣長？蕭美琴給答案

副總統蕭美琴今下午在竹北市長鄭朝方陪同下前往竹北仁義市場視察，此行被外界解讀為2026年新竹縣長選戰的前哨動作。面對媒體詢問「是否因看見市長政績亮眼，而支持他參選明年新竹縣長？」蕭美琴回應，此行主要是關心地方百工百業的發展，相關議題有專責委員會處理，不在現場多作評論。

竹北市長鄭朝方表示，竹北正迎來關鍵時刻，本月人口已突破22萬，即將成為全台最大的縣轄市，甚至超過台東縣的人口規模。雖然竹北仍屬縣轄市，但市府從未放棄透過美學、設計與創新，為市民打造更好的生活環境。

副總統蕭美琴表示，雖然生活繁忙，但她始終喜歡走進傳統市場，因為那裡最具人情味，也是認識一個國家文化的重要場域，市場有許多驚喜與特色，遠比連鎖商店更能展現地方魅力，這次看到竹北市場的改造成果，她直言非常感動，尤其在少子化下，竹北仍是全台生育率最高的城市，更顯示友善、市場改造與城市溫度的重要性。

蕭美琴也肯定市場透過改造成功帶動人潮與業績成長，成為其他縣市會羨慕的典範，並形容鄭朝方是「有氣質與品味的市長」，從香水設計到改善步道、門面與街景燈光，都能把美學融入日常，且不需大筆經費，讓城市更加溫暖、吸引人。她強調，好的政策往往就從改善周遭小地方開始，而有用心的首長，能讓市民的每一天都變得更好，「做生意的所在會愈來愈好，生意也會越來越旺。」

記者也提問，看到鄭朝方這麼多政績，是不是支持他參選明年的新竹縣長？蕭美琴回應，這次主要是前來了解竹北在市長與市民共同努力下，這幾年於生活各領域所推動的進步與提升。

蕭美琴表示，竹北市是台灣重要的科技重鎮，但國家需要關心的不僅是科技界，而是百工百業，希望政府能持續給予各行各業溫暖且具體的支持。走訪市場讓她十分感動，不僅看見首長的用心，也看到團隊對城市的投入。

至於是否支持市長參選新竹縣長的提問，蕭美琴回應，相關事宜有專責委員會處理，因此不在此多作談論。