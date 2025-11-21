【重磅快評】從王世堅的族譜可找到徐國勇頭痛解方？

民進黨2026在北桃推不出強棒，立委蔡其昌被點名是挑戰桃園市長張善政的奇兵，他受訪表示沒這個事，謝謝抬愛；其實蔡其昌早有安排，暫無角逐百里侯的打算，真正要頭痛的是民進黨秘書長徐國勇，他說人選太多讓他頭痛，但實情卻藏在王世堅的話裡，王說蔡其昌來選會贏，偏偏徐國勇不能把蔡列為選項。

民進黨布局明年縣市長選戰，黨祕書長徐國勇日前預告在北市、桃園會有「大咖」參戰。但大咖到底是誰？引起不少討論，隨後就有媒體點名立委王世堅、蔡其昌是桃園選戰的奇兵，連日來討論熱度不退。

有趣的是，蔡其昌、王世堅前天在立院同框，蔡被媒體問到參選桃園市長一事，先是愣了一下，接著表示，太多工作給他了。此時也趕到現場的王世堅指著蔡說：「他最強，我覺得推他會勝利」。蔡連忙再三表示「沒有啦」，不要亂派工作啦，並轉身離去。

說真的，蔡其昌、王世堅還真是民進黨的奇兵，但兩人的情況卻大不相同。王世堅遊走市議會、立法院，但卻走不進賴清德的核心圈，早已不做市長夢 ，以致於常能從從容容說出心裡的話。王世堅表示他完全沒想過選市長，能夠回到立院為國家社會說一點話、做一點事，已經可以寫進族譜了。

也因為王世堅不做市長夢，對於選情的看法，也許對民進黨更有參考價值。他評論昔日上演「堅偉」大戰的何志偉，他沒說何有無勝算，卻說何是個善良的孩子，「他去參選，我覺得這也算是奇兵」。任何人都聽得出來，這是王世堅不失禮貌但並未加持的內心話。何心知肚明，只能感謝王「從從容容的鼓勵」。

不過，王世堅談蔡其昌時，說蔡「很適合」，並指著蔡說「他最強，我覺得推他會勝利」，恐怕就不只是場面話了。

其實，蔡其昌作風低調，不管蔡英文或賴清德主政，都能得到關愛。蔡英文曾誇他在民進黨最困難的時候，總能拿捏面對社會質疑或期待的態度，並稱蔡在民進黨再起的過程中扮演關鍵角色。果然蔡其昌一當立法院副院長就是八年。

賴清德也沒有忘記蔡其昌，即使連任立院副院長失利，沒讓他續戰台中市長，但在內定何欣純時就說好要讓他接下明年二月的立院黨團總召。眼見明年二月就可以坐上大位，蔡其昌連台中市長都可以不爭，又怎會首肯轉戰桃園？

這也是徐國勇的難處，蔡其昌都明講了，賴清德內定何欣純選台中時就告訴他「希望你能留在中央」，既然是留在中央，徐國勇點兵點將，又怎敢動蔡的腦筋？即使他當職棒會長做得有聲有色，累積人氣，或許真有一搏的實力，2026也派不上用場，難怪徐國勇要喊頭痛了。

徐國勇和王世堅有交情，前年徐國勇參加立委初選，王表示支持；徐接民進黨祕書長，王讚他「有勇有謀、智勇雙全」，連徐說「台灣沒有光復節」，他也挺徐「講得非常好」，只是「這類深水區的政治議題並非急迫處理事項」。怎麼看，王世堅總能站在徐國勇的角度思考，他力推蔡其昌，其實是緩解徐頭痛的解方，只是賴清德絕不可能開出這帖處方。