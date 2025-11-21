張嘉郡表態爭取提名接棒縣長 張麗善說話了

雲林縣長張麗善任期明年屆滿將卸任，誰將接棒縣政備受矚目，姪女、立委張嘉郡今鬆口爭取國民黨提名參選縣長，張麗善表示，將傾全力擔任最佳助選，打贏明年選戰，使縣政推動不中斷。

張麗善近期出席縣內活動，幾乎都可見張嘉郡在其左右，外界解讀兩人已展開「交棒模式」。張麗善表示，無論民進黨提名誰，張嘉郡都會爭取國民黨提名，並全力以赴，「我在這8年任內盡心擘劃雲林未來，也希望既定政策能延續下去，順利完成後續任務。」

張麗善表示，外界對張嘉郡參選抱持高度期待，她在立法院的表現外界有目共睹，無論表達能力或問政投入都備受肯定，只要再持續努力、爭取鄉親認同，「應該是指日可待，也非常有機會。」

她強調，將向國民黨推薦提名張嘉郡參選縣長，自己將傾全力擔任最佳助選員，協助張嘉郡打贏選戰，延續既有政策施行，使縣政推動不中斷。