影／拚彰化縣長「類初選」 黃秀芳與陳素月陪賴總統視察

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
彰化縣長民進黨熱門人選立委陳素月（右一）以及黃秀芳（左二）陪同賴清德總統（中）赴彰化縣溪州鄉關心公地放領政策執行情形，三人互動熱絡。記者黃仲裕／攝影
彰化縣長民進黨熱門人選立委陳素月（右一）以及黃秀芳（左二）陪同賴清德總統（中）赴彰化縣溪州鄉關心公地放領政策執行情形，三人互動熱絡。記者黃仲裕／攝影

民進黨彰化縣長提名採類初選的方式進行，人選將在12月底前確定。今天黨內兩大熱門女將立委陳素月黃秀芳陪同陪同賴清德總統赴彰化縣溪州鄉關心公地放領政策執行情形，三人與農民在田地裡視察時，互動熱絡，有說有笑。

曾連兩屆獲全縣最高票的立委陳素月握有南彰化大票倉的選民及前縣長魏明谷力挺，上次代表民進黨參選縣長的立委黃秀芳這次捲土重來，獲得老縣長周清玉與翁金珠支持，兩人實力相當，但在公開場合碰面時，雖為競爭關係，卻不會爭搶鏡頭。

賴總統今天針對國際關係時仍重申，不同黨沒關係，但同一個國家就好，呼籲大家面對外來威脅不要驚慌，應團結一致對外，「如果團結，別人就不敢看輕我們，如果我們不團結，他們就會各個擊破」，希望大家不要被分化，國家一定會越來越好。

彰化縣長民進黨熱門人選立委陳素月（左）以及黃秀芳（中）陪同賴清德總統（右）赴彰化縣溪州鄉關心公地放領政策執行情形。記者黃仲裕／攝影
彰化縣長民進黨熱門人選立委陳素月（左）以及黃秀芳（中）陪同賴清德總統（右）赴彰化縣溪州鄉關心公地放領政策執行情形。記者黃仲裕／攝影

黃秀芳 陳素月 賴清德

