聽新聞
0:00 / 0:00
影／拚彰化縣長「類初選」 黃秀芳與陳素月陪賴總統視察
民進黨彰化縣長提名採類初選的方式進行，人選將在12月底前確定。今天黨內兩大熱門女將立委陳素月與黃秀芳陪同陪同賴清德總統赴彰化縣溪州鄉關心公地放領政策執行情形，三人與農民在田地裡視察時，互動熱絡，有說有笑。
曾連兩屆獲全縣最高票的立委陳素月握有南彰化大票倉的選民及前縣長魏明谷力挺，上次代表民進黨參選縣長的立委黃秀芳這次捲土重來，獲得老縣長周清玉與翁金珠支持，兩人實力相當，但在公開場合碰面時，雖為競爭關係，卻不會爭搶鏡頭。
賴總統今天針對國際關係時仍重申，不同黨沒關係，但同一個國家就好，呼籲大家面對外來威脅不要驚慌，應團結一致對外，「如果團結，別人就不敢看輕我們，如果我們不團結，他們就會各個擊破」，希望大家不要被分化，國家一定會越來越好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言