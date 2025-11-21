影／拚彰化縣長「類初選」 黃秀芳與陳素月陪賴總統視察

民進黨彰化縣長提名採類初選的方式進行，人選將在12月底前確定。今天黨內兩大熱門女將立委陳素月與黃秀芳陪同陪同賴清德總統赴彰化縣溪州鄉關心公地放領政策執行情形，三人與農民在田地裡視察時，互動熱絡，有說有笑。

曾連兩屆獲全縣最高票的立委陳素月握有南彰化大票倉的選民及前縣長魏明谷力挺，上次代表民進黨參選縣長的立委黃秀芳這次捲土重來，獲得老縣長周清玉與翁金珠支持，兩人實力相當，但在公開場合碰面時，雖為競爭關係，卻不會爭搶鏡頭。