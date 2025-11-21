快訊

最後一盤爆7986張賣單！台積電收1385元、市值35.91兆 影響大盤540點

「公投綁大選」立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

等了10年終於來台！TWICE抵達小港機場 子瑜單獨搭機回台時段曝

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林縣長張麗善任期屆滿誰接棒 張嘉郡今鬆口爭取國民黨提名

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（右）任期屆滿將交棒，姪女、立委張嘉郡（左）鬆口爭取提名。圖／張嘉郡服務處提供
雲林縣長張麗善（右）任期屆滿將交棒，姪女、立委張嘉郡（左）鬆口爭取提名。圖／張嘉郡服務處提供

2026年九合一選舉進入備戰狀態，雲林縣長張麗善任期屆滿即將卸任，誰將接棒縣政備受矚目，張麗善姪女、立委張嘉郡今天鬆口，將積極爭取國民黨提名參選雲林縣長，有信心打贏明年選戰，接棒推動雲林加速前進。

國民黨尚未提名下屆雲林縣長人選，但黨內張嘉郡呼聲最高，張麗善近期出席縣內活動，幾乎都可見張嘉郡在其左右，外界解讀兩人已展開「交棒模式」。張嘉郡今表示，雲林在張麗善縣長治理下，有大幅進步，成績有目共睹，在從農業大縣轉型農工商科技城的重要階段，她有責任挺身而出，接下繼續推動雲林加速前進的棒子。

張嘉郡表示，她有留學英國經驗，具開闊的國際視野，並且有多年從事公共事務資歷，擔任立委以來，勤走地方深入瞭解雲林各鄉鎮需求，並與張麗善縣長密切合作，極力向中央爭取建設經費，接下來，她將積極爭取國民黨提名參選雲林縣長，並且有信心打贏明年的選戰。

張嘉郡說，相信國民黨會做出一個對雲林最好的布局，並期許明年底的縣長選舉，聚焦在雲林的未來，進行一場乾淨、歡樂、正向的君子之爭。

雲林縣長張麗善（右）任期屆滿將交棒，姪女、立委張嘉郡（左）鬆口爭取提名。圖／張嘉郡服務處提供
雲林縣長張麗善（右）任期屆滿將交棒，姪女、立委張嘉郡（左）鬆口爭取提名。圖／張嘉郡服務處提供

雲林 張麗善 張嘉郡

延伸閱讀

斗六鐵路高架化延宕多時 終於傳出新進展

行政院版財劃法出爐 黃敏惠、張麗善各有建議主張

虎尾分洪道和抽水站開工典禮 抽水站突然喊停原因曝光

政院財劃法新版本出爐 張麗善質疑：1.2兆標準何在？

相關新聞

【即時短評】蕭美琴讚他「有品味」 點燃2026新竹縣長戰火

竹科發展持續推升外溢人口，新竹縣近10年人口結構顯著改變，竹北、竹東湧入大量科技移居族群，逐步鬆動傳統藍大於綠的選舉板塊...

綠營高雄市長初選競爭白熱化 林岱樺旗山造勢搶攻邱議瑩大本營

民進黨高雄市長初選4搶1競爭白熱化，表態角逐民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，本周六下午4時將在旗山公共體育場舉行「三山造...

逛竹北傳統市場 挺鄭朝方選新竹縣長？蕭美琴給答案

副總統蕭美琴今下午在竹北市長鄭朝方陪同下前往竹北仁義市場視察，此行被外界解讀為2026年新竹縣長選戰的前哨動作。面對媒體...

【重磅快評】從王世堅的族譜可找到徐國勇頭痛解方？

民進黨2026在北桃推不出強棒，立委蔡其昌被點名是挑戰桃園市長張善政的奇兵，他受訪表示沒這個事，謝謝抬愛；其實蔡其昌早有...

張嘉郡表態爭取提名接棒縣長 張麗善說話了

雲林縣長張麗善任期明年屆滿將卸任，誰將接棒縣政備受矚目，姪女、立委張嘉郡今鬆口爭取國民黨提名參選縣長，張麗善表示，將傾全...

影／拚彰化縣長「類初選」 黃秀芳與陳素月陪賴總統視察

民進黨彰化縣長提名採類初選的方式進行，人選將在12月底前確定。今天黨內兩大熱門女將立委陳素月與黃秀芳陪同陪同賴清德總統赴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。