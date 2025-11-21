聽新聞
雲林縣長張麗善任期屆滿誰接棒 張嘉郡今鬆口爭取國民黨提名
2026年九合一選舉進入備戰狀態，雲林縣長張麗善任期屆滿即將卸任，誰將接棒縣政備受矚目，張麗善姪女、立委張嘉郡今天鬆口，將積極爭取國民黨提名參選雲林縣長，有信心打贏明年選戰，接棒推動雲林加速前進。
國民黨尚未提名下屆雲林縣長人選，但黨內張嘉郡呼聲最高，張麗善近期出席縣內活動，幾乎都可見張嘉郡在其左右，外界解讀兩人已展開「交棒模式」。張嘉郡今表示，雲林在張麗善縣長治理下，有大幅進步，成績有目共睹，在從農業大縣轉型農工商科技城的重要階段，她有責任挺身而出，接下繼續推動雲林加速前進的棒子。
張嘉郡表示，她有留學英國經驗，具開闊的國際視野，並且有多年從事公共事務資歷，擔任立委以來，勤走地方深入瞭解雲林各鄉鎮需求，並與張麗善縣長密切合作，極力向中央爭取建設經費，接下來，她將積極爭取國民黨提名參選雲林縣長，並且有信心打贏明年的選戰。
張嘉郡說，相信國民黨會做出一個對雲林最好的布局，並期許明年底的縣長選舉，聚焦在雲林的未來，進行一場乾淨、歡樂、正向的君子之爭。
